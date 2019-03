Warholm tok suverent EM-gull og tangerte europarekorden: – Det smaker så godt

Saken oppdateres.

23-åringen tok seg fredag enkelt videre fra forsøksheatet og semifinalen. Warholm var den eneste som da løp under 46,00, og uttalte at han aldri tidligere hadde løpt så lett under 46,00 innendørs.

I finalen så det ut til å gå desto lettere. Warholm løp inn til 45,05. Det er ny personlig, norsk og nordisk rekord på distansen med over et halvt sekund. I tillegg holdt det til mesterskapsrekord og tangering av europarekorden. Den gamle rekorden lød på 45,56 fra hans eget stevne i Ulsteinvik i januar.

– Det var fort, og det smaker så godt. Jeg hadde en viss følelse på at det gikk fort, men det er ikke alltid det stemmer, så da jeg så tiden var det «wow», sier Warholm til NRK.

Nordmannen løp nesten et sekund raskere enn i semifinalen, og etterpå hyllet han trener Leif Olav Alnes.

– Jeg må gi kreditt til Leif, han er fantastisk, og det er bare å ære han for det opplegget han har. Det er profesjonelt opplegg, og det er gøy at det betaler seg. Det høres ut som selvskryt, men det er ingen andre som gir oss kreditt for det, sier Warholm, og forteller om en spesiell oppvarming:

– Leif introduserer meg for mange nye voldsfilmer, og det fyrer adrenalin. Vi har det veldig gøy. Jeg har en fantastisk bra video av Leif som varmer meg opp med en dans på rommet etter «Any Given Sunday»-talen, og den vurderer jeg å legge ut på nettet uten tillatelse, sier Warholm

– Det satt

Gullet er hans første seniorgull i et internasjonalt innendørsmesterskap. Fra før har han VM- og EM-gull på 400 meter hekk.

– Jeg visste hvordan jeg skulle løpe i dag, og nå satt det. Timingen var perfekt, og det er jeg stolt over få til. Det er kult at jeg er her uten hekker, og det viser at jeg mestrer flere ting, sier Warholm.

Warholms innendørssesong lover svært godt for det som kommer senere i år, men hovedpersonen vil ikke gi noen lovnader.

– Det er det en aldri vet, det er et spenningsmoment, og det skal vi bare nyte. Det er slik idretten skal være, avsluttet Warholm.