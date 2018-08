Warholm unngikk en av idrettens vanligste feller. Det imponerer norske idrettshelter.

Angrer ikke på at han feiret iransk nasjonaldag

Silvia på Aisuma: - Rett før stengetid klatra ei dame opp på bordet for å danse - toppløs

RBK-helten endret taktikk – scoret to mål: – Kanskje jeg skal gjøre det mer fremover

Stor oversikt: Her er alle overgangene i Premier League

Filip Ingebrigtsen tok et oppgjør med fotballen og begynte med en idrett han ikke likte

«Det er så utenfor all fantasi, alt som skjer i denne familien»

Stor oversikt: Her er alle overgangene i Premier League

Saken oppdateres.

«Å vinne er ikke vanskelig. Det vanskelige er å gjenta det.»

Ordene tilhører Rosenborg-legenden Nils Arne Eggen. Som den mestvinnende treneren i norsk fotball, vet han hva han snakker om.

Å gjenskape suksess snakkes ofte om som noe av det aller vanskeligste i toppidretten.

Det er en problemstilling som tilsynelatende er reell i alle idretter.

Derfor er mange ekstra imponert over at Karsten Warholm (22) torsdag kveld løp inn til EM-gull på 400 meter hekk – på dagen ett år etter det sensasjonelle VM-gullet som gjorde ham til stjerne.

Les mer om gullbragden:

– Enormt stort

En som vet mer enn de fleste om å levere på topp – gang på gang, er dobbelt OL-mester, roeren Olaf Tufte (42).

Han mener at EM-gullet viser Warholms mentale evner.

– Det er enormt stort gjort. For det er veldig lett å tenke på ting som ikke er der og da, men som har vært eller kan være, sier Tufte til Aftenposten.

Tufte mener den vanvittige kokurransen er en naturlig grunn til at det å gjenskape suksess er så vanskelig i toppidretten. Og spesielt i løpsøvelsene, fordi «alle kan løpe».

Også tidligere friidrettsener Ingrid Kristiansen (62) peker på den enorme konkurransen.

– Det viktigste er at du fortsetter å gjøre det gode treningsarbeidet som skal til. Alle de andre du har slått, jobber ekstremt hardt for å slå deg. Hvis du da tror at det skal bli lettere, er toget gått, sier Kristiansen, som på 80-tallet fikk med seg VM-gull i tre ulike friidrettsøvelser.

Fikk du med deg denne?

Olaf Tufte: Dette er nøkkelen

Før Warholm stormet inn til VM-gull i London i fjor ble han knapt gjenkjent på gaten. Så ble han stjerne over natten. På Idrettsgallaen i januar i år sopte han inn to av de gjeveste prisene.

Store forandringer skjer på kort tid, og her ligger mye av utfordringen i å gjøre suksess om til fremgang.

Olaf Tufte beskriver en felle det er lett å gå i etter en triumf:

– Karsten var bare en valp da han vant VM. Da hadde han allerede vunnet det de fleste drømmer om. Og så skal du legge det bak deg og jobbe videre.

Selv kom han til Beijing-OL i 2008 som regjerende mester etter gullet i Athen fire år tidligere. For ham lå nøkkelen i ett ord: sult.

– Da jeg kom til Beijing, var alle opptatt av at jeg skulle forsvare OL-medaljen. Men jeg var klar på at jeg ikke var der for å forsvare noen ting. Min sult var å bli bedre enn forrige gang, sier Tufte, før han fastslår:

– Verdensmester eller olympisk mester er noe du har vært eller kan bli, ikke noe du er.

Ingrid Kristiansen sier at man må «tenke at dette var en eksamen som ble bestått, og så er det hele tiden nye eksamener». Slik gjenskaper man suksess.

Selv mener hun at spesielt én ting hjalp henne med å nullstille seg etter gode prestasjoner.

– Jeg hadde små barn. Da jeg kom hjem til dem, spilte det ingen rolle om jeg hadde vunnet gull. Det er viktig å ha noen rundt deg som betyr noe. Akkurat nå er det 10.000 mennesker som vil være sammen med Warholm. Da er det viktig å vite hvem som alltid er der. Det virker som han er klar over det, sier Kristiansen.

– Visste at folk forventet gull

Kristiansen mener at Warholm har vært flink til å imot presset, både fra omverden og fra seg selv.

Etter EM-gullet innrømmet imidlertid Warholm at han har kjent på forventningene.

Friidrettskometen «visste at folk forventet gull og ikke noe annet», og sa at det er tungt å leve opp til. Men at det er noe som trigget ham til «å ta ut en ekstraordinær prestasjon».

– Det er fantastisk å kunne gjenta suksess ett år etterpå. Det koster nok mer enn det ser ut som. Det er mye arbeid som ligger bak. Vi har ikke ligget på latsiden. Jeg har hevet nivået og løper mye raskere enn i London i fjor. Det krever mye arbeid for å kunne stå her i dag og smykke seg med en ny tittel, sa Warholm.

Så var det tilbake til hotellet for å hvile. For allerede fredag kveld kommer en ny gullsjanse. Da er det finale på 400 meter flatt.

Kan gullgutten gjenskape suksessen enda en gang?