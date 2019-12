Warholm vil «doble» etter endringer i EM-programmet: – Det er litt gambling

Vil du vinne julebrus? Fjerde hint i Trd.bys julekalender finner du her

Saken oppdateres.

Løperen fra Ulsteinvik har sammen med trener Leif Olav Alnes har forhørt seg med EM-arrangøren om å endret programmet.

Det er med bakgrunn for at Karsten Warholm skal ha mulighet til å konkurrere på både 400 meter hekk og 400 meter flatt, skriver NRK.

– Kult

Nå kan det virke som at ønsket blir innfridd. Det nye programmet som er sendt ut til TV-rettighetsholderne åpner for at 23-åringen kan løpe begge øvelsene.

– Det var det jeg ønsket, en vinn-vinn-situasjon. Det var kult at de ville godkjenne det, sier Warholm til NRK.

Under fjorårets EM i Berlin forsøkte også Warholm å doble. Det endte med gull på 400 meter hekk, mens det ble sisteplass i finalen på 400 meter flatt.

– Vi så jo sist at det kan gå galt, men jeg tror det er bedre sjanser nå. Mitt nivå er bedre, og jeg er bedre forberedt. Det er litt gambling, og det liker jeg. Det er en av de tingene som motiverer meg at jeg kan ta sånne utfordringer, sier han til statskanalen.

Treneren er ikke helt sikker

Trener Leif Olav Alnes er imidlertid ikke helt sikker på at det blir slik i EM i Paris neste år, som arrangeres i slutten av august.

– Vi har ikke sett tidsprogrammet ennå. Intensjonen er å gjennomføre det. Men man må jo forholde seg til virkeligheten, presiserer Alnes.

Karsten Warholm forsvarte VM-gullet på 400 meter hekk i Qatar i september i år. Han har også satt europeisk rekord på distansen med 46,92.