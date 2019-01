– Det er dere som snakker om dagen i morgen. Jeg har en kamp i kveld

Fem år etter debuten i verdenscupen er trondhjemmeren plutselig brennaktuell for VM i Seefeld

HERNING: En av snakkisene i VM-byen Herning har nemlig vært at Norge har rundt 20 timer fra de går av banen etter kveldens oppgjør mot Egypt, til kampen mot Sverige starter mandag kveld.

En kamp som er svært avgjørende for Norges semifinaleskjebne.

Samtidig har svenskene mer enn et helt døgn med ekstra hvile.

– Det er helt kokos. Problemet er at kampoppsettet ikke er «fair» for alle. Dette er et VM, sier Sander Sagosen til Dagbladet.

Vil unngå prat

Men etter Norges trening i Boxen i Herning søndag formiddag, sier landslagssjef Christian Berge at det ikke nytter å fokusere på det – enn så lenge de ikke kan gjøre noe med situasjonen.

– Sånn er oppsettet, og så får vi forholde oss til det og gjøre det beste utav det, sier han.

En svensk journalist fortalte Berge at de svenske spillerne på sitt pressetreff søndag hadde sagt at de ikke trodde det ekstra døgnet med hvile spilte noen rolle.

– Det spiller heller ingen rolle om det spiller noen rolle eller ikke. Det er likegyldig for oss. Sånn er oppsettet, og så får vi gjøre det beste vi kan med restitusjon og den biten der, sier Berge.

Og følger opp overfor Adresseavisen at det beste de norske håndballherrene kan gjøre, er å unngå å snakke om situasjonen.

– Jo mer vi snakker om det, jo mer tenker vi på det, sier han.

– Tar dere noen spesielle grep i dag for å hjelpe på restitusjonen?

– Altså, dere snakker om dagen i morgen. Jeg har en kamp i kveld. Den er det aller viktigste for oss akkurat nå. Så får vi ta de grepene som vi gjør etter hver kamp, få inn mat, søvn, hvile, restitusjon. Den biten der, sier Berge.

– Ønsker å slippe så billig som mulig

Egypt kom inn til hovedrunden med ett poeng, og Norge er store favoritter foran søndagens kamp. Norge har brukt de siste par dagene på å komme seg etter Danmark-tapet torsdag. Og Berge innrømmer at de ønsker å bruke minst mulig krefter mot Egypt – nettopp med tanke på Sverige-kampen mandag.

– Det blir løping i dag. VI ønsker ikke stå og slåss mot dem fysisk, med tanke på at vi har en kamp i morgen. Vi ønsker å slippe unna så billig som mulig, men det viktigste er jo å få med seg poengene. Det er klart, sier Berge.

Han varsler at Norge kommer til å endre noe på startoppstillingen mot Egypt.

– Vi kommer nok til å endre litt, uten at jeg har startoppstillingen helt klar, sier han, før han følger opp med et smil:

– Altså, jeg har jo det, men jeg trenger ikke si det her.

– Vi kommer til å endre litt og prøve å få inn litt fart, og så må vi rullere litt i dag også. Vi blir nødt til å prøve å spare krefter, men igjen, vi har fullt fokus på Egypt-kampen, sier han.