Byåsen-treneren med uvant regle til spillerne i pausen

Saken oppdateres.

EHF-cupen: Byåsen – Kastamonu 26–24 (12–9)

– Det er uvant. Vi må ta en prat om dette i garderoben, sa Roger Kvannli da de første 30 minuttene var spilt.

Han likte ikke alle feilpasningene som spillerne leverte mot Kastamonu i Trondheim Spektrum. Da kampen var over, hadde trenerteame registrert 20 tekniske feil.

-Det skal maks være ti i en sånn kamp. Vi må ta opp i spillergruppa hvorfor det blir slik. Sånn kan vi ikke spille i Europa, sa Kvannli etter kampen.

– Tekniske feil og slurv

Laget hans ledet 12–9 etter halvspilt kamp, men ledelsen skulle ha vært mye større mot tyrkerne som ledet tabellen i EHF-cupens gruppe C før lørdagens oppgjør mot Byåsen. Da lagene møttes i Tyrkia for en knapp uke siden, vant vertene 30–28. Lørdag ble det en ny thriller mellom de to lagene.

– For mange tekniske feil og slurv, oppsummerte Kvannli etter halvspilt returkamp. Han visste at kun seier var godt nok hvis håpet om avansement skulle leve.

Anført av en god Andrea Austmo Pedersen i Byåsen-målet i åpningsminuttene, viste hjemmelaget at dette var en kamp de hadde veldig lyst til å vinne – selv om de slet med å riste av seg gjestene.

Roger Kvannlis seiersresept var å stenge igjen i forsvar og sette fart fremover, men fra sidelinjen fikk Byåsens trener se at pasningskvaliteten fortsatt var av det slurvete slaget etter hvilen.

Samtidig benyttet gjestene muligheten til å skyte fra distanse da intensiteten i forsvar ikke kom på det nivået han ønsket. Gledelig var det likevel at Kristin Venn scoret sikkert på sin første mulighet fra venstrekanten, og like etterpå ble Andrea Austmo Pedersens redning omsatt i en kontring signert Marit Røsberg Jacobsen.

Slet seg til firemålsledelse

Men så var det dette slurvet, da. Det preget hjemmelaget etter pausen også. Da syv minutter av annenomgang var spilt, ledet Byåsen riktignok 15–13, men flere gode muligheter var blitt sløst bort. Som da uredd satsing av Silje Waade i angrep ga Byåsen straffekast, men Marit Røsberg Jacobsen ballen utenfor mål.

Like etterpå utlignet i stedet Kastamonu til 15–15, og på stillingen 16–16 tok Roger Kvannli timeout. Da var det drøye 17 minutter igjen av kampen.

Timeoutpraten fikk tydeligvis Byåsen-spillerne til å skjønne alvoret. Tempoet ble skrudd opp noen ekstra hakk, forsvaret løftet seg og kontringsmulighetene ble omsatt til mål. I tillegg viste Moa Høgdahl og Silje Waade at det går an å skyte fra distanse også, og dermed ledet hjemmelaget plutselig 23–19, og publikum øynet håp om seier da det var ni minutter igjen å spille.

Så gjorde Byåsen-utvisning at Kastamonu kom til en enkel redusering, før en teknisk feil av Byåsen inviterte gjestene til å knappe enda mer ned på forspranget og lystavlen viste 23–21.

Det tente et håp hos tyrkerne, men Byåsen tok seg sammen i spennende sluttminutter der Tonje Lerstad bidro med gode redninger da hun slapp til i Byåsen-målet. Med ett minutt igjen å spille ledet Byåsen 25–24. Da fikk tyrkerne en siste sjanse til å sikre seg uavgjort, men Hanna Yttereng snappet ballen med ti sekunder igjen og fastsatte sluttresultatet til 26–24.

Nå står Byåsen med to seire og to tap i gruppe C før de to siste gruppekampene. De har Kastamonu på innbyrdes oppgjør. Senere kommer polske Vistal til Trondheim, mens danske Viborg blir en tøff oppgave borte.