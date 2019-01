Skjebnekamp i kveld: Dette taler for svensk seier

Drømmedebut for Sørloth - scoret sitt første mål på over fire måneder

HERNING: Michael Apelgren, som selv har spilt på Sveriges landslag, har vært i Herning under VM.

Hans lag Elverum har signert Norges yngste VM-spiller Alexander Blonz (18) kommende sesong og gleder seg til fortsettelsen.

Apelgren har fulgt lagene tett i VM og mener at Sverige har et lite overtak foran den avgjørende kampen i hovedrunden.

Skulle Norge tape, er løpet kjørt selv om Ungarn står igjen som motstander onsdag.

– Sverige har et jevnere mannskap og en bredere tropp enn de noensinne har hatt. De har dessuten vært veldig flinke i avgjørende situasjoner i mesterskapet, sier 34-åringen som selv var proff i to omganger i Spania.

Han har dessuten spilt for flere svenske topplag.

Tok over etter Berge

Playmakeren overtok Elverum etter Christian Berge. Det er blitt serie- og sluttspillgull og NM-tittel så sent som for en snau måned siden. Laget ligger på 3. plass i serien to poeng bak ØIF Arendal, men med én kamp mindre spilt.

Toppoppgjøret mellom de to norske lagene foregår 30. januar, umiddelbart etter VM.

Norges motstander Det svenske landslaget hadde sin storhetstid fra 1995 til 2002. Bengan Boys, oppkalt etter trener Bengt Johansson, vant blant annet fire EM-gull, VM-gull og to OL-sølv. Sverige har ikke vunnet et mesterskap siden EM på hjemmebane i 2002. Nå bygges et nytt sterkt lag, som var i EM-finalen i fjor. Islendingen Kristjan Andresson er hovedtrener. Mats Olsson, Norges keepertrener på kvinnesiden, er det samme for Sveriges herrelag.

Men nå er han spent på oppgjøret mellom de to nabolandene. Apelgren kjenner spillerne på det svenske laget, og vet hva de står for. Selv ble han seriemester fem ganger i Sverige med Hammarby (3) og Sävehof (2).

– Jim Gottfridsson (26) har en muskelskade i leggen, men laget har klart seg meget bra likevel, mener Apelgren om svenskenes ballfordeler, som er ute av VM-troppen. Gottfridsson ble kåret til EMs beste i fjor.

Venter en tøff og fartsfylt kamp

Svenske Kalle Bjørkman er i dag markedsansvarlig i Elverum, med en fortid fra svensk og norsk håndball. Han har spilt under Christian Berge i seks år, treneren som sluttet i Elverum for å ta over Norges herrelandslag.

Bjørkman ser også mye som går i Sveriges favør, selv om han tror det blir jevnt og tør ikke tippe noen vinner.

– Sverige er et lag i veldig harmoni. De står godt bakover og har to av mesterskapets tre beste keepere, sier han om Mikael Appelgren og Andreas Palicka. Bjørkman mener danske Niklas Landin også er på pallen.

Elverums tidligere høyrekant synes at moderlandet ikke er så avhengig av enkeltspillere.

– Sverige er en lagmaskin. Det er en styrke i et langt mesterskap med mange kamper på kort tid. Svenskene virker ikke slitne.

Keeperne må et hakk opp

Bjørkman, som ga seg som aktiv etter fire sluttspillgull, seriemesterskap og NM-gull med Elverum, heier like mye på Norge som Sverige:

– Norge har et landslag som er blant de beste i verden, ikke minst når det gjelder kontringer. Keeperspillet er på internasjonalt nivå, men ikke verdensklasse. Det kan tale mot norsk seier.

Torbjørn Bergerud hadde 22 prosent redninger mot Danmark. På den offisielle statistikken stoppet Danmarks Niklas Landin på 31, Espen Christensen på 25.

– Hva taler for at Norge vinner?

– Christian Berge og Sander Sagosen. Berge er taktisk dyktig, Sagosen er kanskje verdens beste. Man kan være det, selv om man har en dårlig dag.

PS. Norge-Sverige kl. 18.00. Kampen vises på TV3