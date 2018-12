Herrem advarer mot «fødsel-konkurranse»: – Jeg tror det er mange som kjenner på det presset

Saken oppdateres.

BREST: Den ferske mammaen gjør landslagscomeback i onsdagens EM-kamp mot Romania. Herrem er hentet inn etter at Thea Mørk ble skadet.

Til vanlig spiller Camilla Herrem på 1.-divisjonslaget Sola. I juli ble hun mamma til lille Theo.

Advarer mot konkurranse

Landslagstrener Thorir Hergeirsson har sett at hun har gjort alt for å komme tilbake og er imponert over det. Samtidig advarer han mot at det skal være en slags konkurranse om å skynde seg tilbake etter en fødsel.

– Det står respekt av dem som er blitt mødre, sier Hergeirsson.

Han mener det er et fellestrekk ved mødre som kommer tilbake på banen: De er veldig dedikerte og målbevisste.

Landslagssjefen mener likevel det er viktig å være oppmerksom på følgende:

– I dagens samfunn higer alle etter at alt skal gå så fort. Det blir konkurranse om å gjøre ting fort.

Hergeirsson mener at det å bli mamma handler om så mye mer enn å føde. Totalsituasjonen endrer seg. Det er forskjell fra å være alene til å bli flere. Det er ikke bare kropp som skal trenes. Han vil at spillerne skal ta seg tid til å finne sin nye rolle uten press.

La presset på seg selv

Camilla Herrem har kommet fort tilbake, men liker det hun hører fra sjefen:

– Det er helt riktig det han sier. Det skal ikke være noe press på at folk kommer seg fort tilbake etter en fødsel. Jeg la presset på meg selv. Det kom ikke utenfra. Men jeg tror det er mange som kjenner på det presset.

32-åringen advarer også mot et slikt press, enten man er toppidrettsutøver eller «vanlig» mamma. Og hun skynder seg å legge til:

– Det kan ikke være noen konkurranse. Alle må ta den tiden de trenger, enten det er fire måneder eller seks.

Hun ønsker selv ikke å ha noe stempel som spesiell:

– Jeg synes faktisk også det er viktig å vise at det ikke bare er lett. Jeg er ingen superkvinne.

Tre mammaer i EM: Camilla Herrem er inne som ny i troppen for en skadeplaget Thea Mørk som sendes hjem. Hun skal spille mot Romania onsdag kveld kl. 21 Heidi Løke og Katrine Lunde er også mødre. Norge møter et Romania som har fire poeng, mens Norge har to. Motstanderne har en verdensstjerne i laget: Cristina Neagu.

Viktig tema å belyse

Professor Jorunn Sundgot Borgen ved Norges idrettshøgskole mener at Hergeirsson løfter en viktig debatt, et signal om at utøvere og andre må ta den tiden det trenger etter å ha fått barn.

– Noen har vært veldig heldig underveis i svangerskapet, og hatt en enkel fødsel uten komplikasjoner. Men det er viktig at det ikke er de som setter standarden for alle de andre kvinnene. Hun fortsetter:

– Så er det ekstra forventninger til de som trener mye, om ikke å gå opp for mye i vekt underveis i et svangerskap og for så å gå raskt ned igjen etter fødsel. Det er veldig bra at Hergeirsson ser dette fenomenet. Han har kunnskap og erfaring når det gjelder kvinnelige eliteutøvere og kvinnerelaterte utfordringer.

Lett å bli påvirket

Professor Kari Bø ved NIH forsker på magemuskler etter fødsel. Hun applauderer også Hergeirssons bevissthet rundt dette temaet.

– Han har et stort poeng. Dette har tatt av, ikke minst på sosiale medier.

Hun tenker på mange, stjerner, filmskuespillere og andre som legger ut bilder av flate mager nesten umiddelbart etter at de har fått barn. Hun tror mange kan bli påvirket av det, også de som tilhører idretten.

Hun forteller at svangerskap og fødsel kan være svært forskjellig og at toppidrettsutøvere ikke er forskånet fra de samme muskel- og skjelettplagene som andre kvinner kan få.