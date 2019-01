Advares mot å gjøre samme tabbe som håndballjentene

Hegerberg: – Ekstremt trist at jeg ikke får spille for landet mitt

Saken oppdateres.

HERNING: Norges kvinnelandslag gikk i fellen i EM-debuten mot Tyskland i Frankrike før jul. Ettmålstapet ble ødeleggende for resten av mesterskapet.

Den seiersvante gjengen kom seg aldri til semifinalen og dro hjem med halen mellom bena. Ikke fordi de var noe dårligere enn de to lagene som til slutt spilte finalen, men fordi det ble sløst med mulighetene i åpningen.

Den tabben har ikke landslagstrener Christian Berge og herrespillerne tenkt å gå i.

Da treningen var ferdig med fullt lag i VM-hallen Boxen, og gjengen kom til møtet med et stort pressekorps, fortalte trønderen at laget var inne i en fin flyt. Denne gjengen er vant til å takle mye.

Samtidig vet de fleste håndballspillere hvor lett det er å undervurdere et lag på forhånd, selv om man egentlig ikke mener det.

Ofte kommer overraskelser

Gunnar Pettersen, som har vært klubbtrener og landslagstrener i en årrekke, sier at det som kan være en fallgruve er dette:

Alle lagene stiller med blanke ark. Du har ikke den ferskeste informasjonen fra de siste kampene.

Du har ikke referanser fra andre kamper i mesterskapet.

Det er litt ekstra nerver i den første kampen.

Den mentale biten kan spille deg et puss. Det er overveldende.

Alle lag har toppet formen og er på sitt beste i VM.

Lag kan ha skjult noen av sine systemer, som de nå tar frem.

– Ofte er det overraskende resultater nettopp i åpningskamper, sier Pettersen.

Han vet at alle VM-lag går inn med stor tro på at de skal prestere maksimalt.

Selv har 63-åringen bred erfaring som sjef for Norges herrelandslag. Han var landslagstrener fra 1989 til 1994 og på nytt fra 2001 til 2008. Han vet hvor intens første kamp i et mesterskap kan være.

– Derfor kommer det ofte overraskende resultater. Alle går inn med stor tro. Hvem takler utfordringen best?

Forventningene er høye

Tidligere landslagsmålvakt Frode Scheie skal kommentere sitt 32. mesterskap for en TV-kanal, nå TV3. Han skal følge de tre andre gruppene, der Norge ikke spiller.

– VM er stort, med høye forventninger. Det er noe med hele rammen, sier han.

Scheie tror giganthallen som har 13.500 sitteplasser og 1500 ståplasser, kan ta pusten fra de ferskeste.

– Det norske laget har ikke hatt så mange samlingsdøgn. Det som har vært spesielt foran dette mesterskapet er skadene. En betrodd mann som Kent Robin Tønnesen er ute. Harald Reinkind er kommet inn, men han trenger litt tid på å spille seg inn. Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen har også vært skadeplaget. Derfor er det ikke blitt så mye tid til samhandling. Dette fører til usikkerhet.

Scheie mener Tunisia er et kraftlag, som spiller fysisk tøff håndball.

– Det kan bli ubehagelig og gjøre at Norge kommer ut av sitt spill.

– Det går jo også an for et lag å bli overtent, siden Norge tok VM-sølv sist og har høye ambisjoner?

– Ja, det er spenning begge veier. Det kan bli for lite og for mye. Det mener jeg var tilfellet med Norges kvinnelandslag i siste EM. De klarte ikke å få den tenningen de skulle ha. Det var akkurat som om de tenkte at «dette går seg til uansett, dette fikser vi». Det gjorde de ikke.

Er forberedt til oppgaven

Mens 20–25 pressefolk grep fatt i spillerne på det obligatoriske møtet før fire kamper i ett strekk, mente de fleste at åpningen er utfordrende, men de er godt forberedt.

Forsvarssjef Petter Øverby er overbevist om at herrene ikke skal gå på den blemmen som kvinnene gjorde.

– De trener ekstremt i mesterskap, for å toppe inn i finalespillet. Vi gjør det ikke på samme måte. Vi skal være fysisk klare, og så handler det videre om samspill.

Strekspiller Henrik Jacobsen innrømmer at han er litt nervøs for det hele kommer i gang.

– Det blir jo den første prøvelsen for oss. Jeg kjenner litt på det. Men vi skal gå utenom fellen og takle en slik kamp.

Venter mye aggressivitet

Tunisia, som slo Egypt i finalen i Afrika-mesterskapet, står for en annen spillestil enn det Norge har.

– De har et aggressivt forsvarsspill. Tunisia har små typer, men ikke noe skal tas for gitt, er Gøran Johannessens mening.

Bakspilleren er kommet inn i laget etter en tommelskade, og gjennomførte bare sin andre trening med laget i denne omgang.

Men han bedyrer at han er «fit for fight», og skal komme inn med mye energi og villskap i kontringene.

Sjefen ser det litt annerledes

Trener Christian Berge føler at han har kontroll, men sier det er en liten kunst å finne det rette nivået:

– Jo mer man snakker om det, jo verre blir det. Jeg forbereder gutta på at det er en hvilken som helst kamp. Vi er godt forberedt, og klarer dette.

Norge-Tunisia klokken 20.30 på TV 3