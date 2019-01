Babyboom på landslaget: Men «familieordningen» er ukjent for VM-herrene

Hevdet at sexdukke som lignet på et barn var julegave til seg selv

HERNING: – Vi ønsker hele mennesker og at de skal ha et godt familieliv, sier håndballpresident Geir Kåre Lio, som er på plass i VM i Danmark.

Han vil ikke at det skal være noen forskjell på kvinner og menn. Derfor gis landslagsspillerne som har blitt foreldre samme mulighet: Inntil barna er to år betaler forbundet for reise og opphold. Også for en far/barnevakt.

På kvinnesiden har det aldri vært så mange mødre som nå på landslaget, og flere har hatt barna sine på besøk. For eksempel benyttet tobarnsmor Heidi Løke muligheten så sent som i siste EM i Frankrike.

Snart blir det enda en mor på kvinnelandslaget, når Stine Skogrand blir mamma i mai.

Det betyr at Eivind Tangen, som spiller i VM i Herning, også skal bli pappa i mai. Han er samboeren til Skogrand.

Da følger han etter en rekke av lagkameratene på landslaget (se fakta).

Pappalandslaget Disse er fedre: Bjarte Myrhol har to, Magnus Jøndal, Kristian Bjørnsen, Espen Christensen og Harald Reinkind ett barn hver. Eivind Tangen og Henrik Jacobsen venter familieforøkelse i mai. Kent Robin Tønnesen, som er fast på landslaget, men ble skadet like før avreise, er også far til ett barn. I trenerteamet har landslagstrener Christian Berge to, Steinar Ege to, Børge Lund ett, og Zeljko Tomac to voksne barn.

Møter Østerrike mandag Herrelaget hadde to økter, én fysisk og én med ball på hviledagen søndag. I tillegg var det pressemøte med mediene, som også kunne overvære ti minutter av treningen i hallen. Østerrike er motstander mandag klokken 17.30. Østerrike tapte overraskende 24–32 mot Chile lørdag.

Godt å se familien igjen

Men den ordningen som kvinnene kjenner godt, har ikke herrelandslaget hørt om.

Likevel understreker hånballpresident Lio at de har det samme tilbudet.

– Hvorfor har de ikke fått informasjon om ordningen?

– Det har kanskje ikke vært aktuelt. Det er opp til trenerne å prioritere det, sier president Lio.

Landslagstrener og tobarnsfar Christian Berge sier at han ikke har tenkt så mye på akkurat dette.

– Men jeg vet at det vil være viktig å ta seg av familien. Det er spillerens avgjørelse om man vil ha dem med eller ikke, sier sjefen, som forstår at spillergruppen ikke har fått god nok informasjon om dette. Det har ikke vært et tema.

– Tøft å være borte

– Selvfølgelig hadde det vært hyggelig å ha med familien noen få dager når det er et langt mesterskap, mener vordende far Eivind Tangen. Han er den eneste som har litt kjennskap til dette, fordi han har fått høre det via samboer Stine.

– Jeg har ikke vært klar over at ordningen finnes, sier Kristian Bjørnsen, pappa til Hermann på 2, 5 år. Han legger til:

– Det er ikke kjekt å være borte fra han lille.

Heller ikke Henrik Jacobsen, som skal bli pappa i mai, har hørt noe om slike muligheter. Han og den danske kjæresten Simone gleder seg til å bli foreldre.

– Når mesterskap går over lang tid, vet jeg fedrene sier at det er tøft å være borte fra familien. Jeg synes til og med det er tøft å være vekk fra samboer og venner, medgir han.

Fikk et kort møte

Venstrekant Magnus Jøndal syntes det var stas å se igjen kona og vesle Sofie på ett år og ni måneder. Det skjedde etter kampen mot Saudi-Arabia. Han fikk tatt rundt dem og lekt litt med minstejenta bak tribunen, før han måtte slutte seg til resten av gjengen. Den korte tiden var viktig.

– Jeg hadde ikke sett dem siden 1. januar, opplyser kantspilleren.

Det var da landslaget ble samlet før avreise Danmark og VM.

Datteren syntes det var stas å få en god klem av faren sin.

– Hun skjønner at han spiller kamp. Hun står og klapper, forteller mamma Emilie Jønsson.

Hun er stolt av ektemannen som blir regnet som en av verdens beste venstrekanter, og som scoret ni mål mot Tunisia.

Nå venter Østerrike mandag. Fru Jønsson vet at hun skal tilbake, da i mellomrunden. Familien kjører fra Flensburg, der Magnus Jønsson er proff.

Målvakt Espen Christensen, som spiller i klubben DWG Minden, fikk også anledning til å møte sin kone i hallen, svenske Frida Liljekvist Christensen. Paret har en sønn, som ble født for omtrent ni måneder siden.

Gøy med ungene på banen

Familien til Bjarte Myrhol, kone og de to ungene Rasmus og Veslemøy har også møtt opp for å se på Norges gode strekspiller. Barna var mest opptatt av å leke på banen etter VM-premieren, da Myrhol spilte stort. Familien hans bor bare en halv times kjøring unna.

Mens toppidrettsutøvere, og spesielt kvinner, tidligere ofte kuttet ut idretten da de fikk barn, er det nå mer og mer vanlig at de fortsetter i jobben sin.

Håndballforbundet har vært i front her, med å legge til rette for at kvinner skal komme tilbake til landslaget. President Lio forstår at det må være mer opplysning rundt dette for herrene.

Han er opptatt av at ikke «bare» kvinner, men også menn må ha mulighet til å få noe tid med familien sin hvis det lar seg gjøre når mesterskap varer så lenge.

– Det kan ikke være forskjellsbehandling, men i siste instans er det trenerne som avgjør dette, presiserer han.

Er positive i utgangspunktet

Tidligere landslagstrener Marit Breivik forteller at Håndballforbundet har hatt god vilje til å legge til rette.

Hun tenker på opptreningen kvinner er avhengig av etter fødsel, som har foregått i nært samarbeid med Olympiatoppen, men også muligheten for besøk under lange samlinger og mesterskap.

Håvard Tvedten, som er ekspertkommentator i TV 3, hadde to barn den gangen han var på landslaget.

– Jeg opplevde at det var veldig individuelt hvordan spillerne vil ha det. Mange går inn i sin egen boble i mesterskap og vil ikke ha familie på besøk. Mens noen er på Facetime «hele tiden».

Tvedten synes det er fint at håndball på dette nivået og familie lar seg kombinere. Noe annet ville vært trist.

– Men det handler også om tilrettelegging, legger han til.

Og det er der Norges Håndballforbund nå skal prøve å opplyse om hva som finnes av ordninger.