Begge er kåret til verdens beste. I kveld er lagkameratene bitre fiender.

HERNING: Begge er kåret til verdens beste håndballspillere.

– Jeg er likevel den som er best, ler danske Mikkel Hansen om duellen med klubbkamerat Sander Sagosen.

Dansken sier det med glimt i øyet, for han vil gjerne tirre lagkamerat Sander Sagosen i den franske storklubben Paris St. Germain.

Torsdag står de to stjernene på hver sin side av banen i hallen som kalles Boxen, og der taket kommer til å løfte seg. Når publikum synger «Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand» vil de danske spillerne holde rundt hverandre og vite at oppgjøret mot naboene kan være avgjørende på veien mot finalen.

Dette er den siste kampen i Gruppe C før mellomrunden starter lørdag. Målet er finalen i Herning søndag 27. januar. Det er mange trøkker, dueller, scoringer, bomskudd, feilpasninger, kontringer, fortvilelse og glede før lagene kommer dit.

«Alle» snakker om kampen i kampen. Sagosen (23) mot Mikkel Hansen (31). Ikke fordi de kan vinne dette oppgjøret alene. Begge er avhengig av gode målvakter og lagkamerater. Men fordi de tilhører klodens beste i sin idrett, har samme posisjon på banen og mange likheter.

Mikkel Hansen Født: 22. oktober 1987 Klubb: Paris St. Germain Sivilstand: Samboer, ett barn Kommer fra: Helsingør Posisjon: Venstre bakspiller Høyde: 196 cm Meritter: OL-gull, to EM-gull, VM-sølv. Kåret til verdens beste håndballspiller tre ganger (2011,2015,2016). Toppscorer i VM i 2011 med 68 mål. Landskamper: 195

Sander Sagosen Født: 14. september 1995 Klubb: Paris St. Germain Sivilstand: Samboer Høyde: 195 centimeter Posisjon: Bakspiller Klubb: Paris Saint-Germain Kommer fra: Trondheim Posisjon: Venstre bakspiller Meritter: VM-sølv, 4. plass i EM. Kåret til verdens beste unge spiller tre år på rad. Kåret til Verdens beste spiller i 2017, på All star-laget i VM 2017. Landskamper: 84

Med samme bakgrunn

Begge har fedre som var på landslaget. Mikkels far Flemming Hansen fikk med seg 120 landskamper og scoret 240 mål.

Sander Sagosens far Erlend endte på 14 kamper for Norge og scoret ikke et eneste mål. Han var målvakt.

Men han ble også sønnens første og viktige trener, og la grunnlaget for en helt spesiell spiller, som skulle vokse seg stor.

Sagosen har gått gradene, via norsk eliteserie, til danske Aalborg der han var i tre sesonger og dro som seriemester.

Nå får han også seks-syv millioner i lønn i året i dette yrket i den franske storklubben. Han er fortsatt bare 23 år og mener selv at han har svært mye å forbedre seg på.

Den åtte år eldre Hansen har 15 millioner årlig i lønn, bonuser og gode sponsoravtaler. Han er populær og ettertraktet, avbildet på reklameplakater i hallen og i byen.

Han er dessuten ydmyk, stiller gjerne opp til autografskriving og ble sittende veldig lang tid på et slikt oppdrag i hallen under VM.

Kampen om titlene

Dette minner om Sander Sagosen, som på ingen måte løper fort i garderoben etter landskamper. Vanligvis stiller både han og lagkameratene opp for sine tilhengere, ved å være med på selfie, signere på drakter og baller. Han forstår at supporterne er viktige.

Trønderen sier selv at han både har sett og lært mye av Mikkel Hansen, men han har også fulgt med på andre storheter, som franskmannen Nikola Karabatic.

34-åringen er også med i VM. Og gjett hva? Han spiller også i Paris St. Germain.

Mange vil mene at Sagosen har gått forbi Mikkel Hansen i og med at det var trønderen som overtok den gjeve tittelen som verdens beste. Hansen har vunnet den tre ganger tidligere.

Men hva er likhet og hva skiller dem?

Begge har i alle fall overblikket

Rasmus Lauge, som har nøkkelrolle som playmaker i det danske landslaget, sier det slik:

– Sander er vanvittig dyktig. Han spiller 60 minutter forsvar og angrep i klubblaget. Mikkel står ikke så mye i forsvar. Begge er svært dyktige på vurderingene og overblikket. Begge er flinke til å være nest sist på ballen, men Mikkel har et bedre skudd. Jeg tenker at Mikkel og vi vinner, sier Lauge.

Danske Astrid Jöhnck, som bor i Tyskland og skriver for handball-world.news i VM, holder også en knapp på Danmark.

– Mikkel har mer erfaring, som kan bli utslagsgivende. Det som kan skje, er at publikum legger press på dommerne. Danmark har hjemmebanen.

Hun tror likevel kampen blir avgjort i forsvar. Den målvakten som lykkes best, som får med seg sin mur, vil kunne stå igjen som vinner.

Målvaktene må være i sitt ess

Bakerst har Danmark sin kaptein Niklas Landin i mål. Han er full av selvtillit, frir til publikum hver gang han har reddet og får dem med seg.

Torbjørn Bergerud har vært litt mer variabel, men likevel med noe av den sammen stilen.

Han også elsker å være showmann, løfte armene og be om applaus.

Espen Christensen, som er en god makker, har foreløpig vært enda bedre. Begge står i tyske klubber og har opplevd storkamper tidligere. Ikke minst da Norge tok sølv i forrige VM.

Et hår bedre?

Bent Svele har sett mange mesterskap på nært hold som ekspertkommentator i TV 2 (TV3 har rettighetene nå).

Han ser en viss forskjell på Hansen og Sagosen.

– Mikkel har et fantastisk overblikk. Dansken er iøynefallende med sitt lange hår, men ville ha vært stjerne også om han var skallet. Noen ganger driver han en helt annen idrett enn andre, sier Svele, før han vurderer Sagosen:

– Sander er bedre i forsvar, og ikke minst i duellspillet. Han er utrolig sterk mann mot mann og kjempedyktig til å spille videre. De to er uansett blant de aller beste på planeten.

Norge-Danmark torsdag klokken 20.15 på TV3