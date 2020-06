Bekreftet: Nora Mørk klar for Vipers

Den evige kampen for et bedre arbeidsliv har fått en nye seier

Saken oppdateres.

KRISTIANSAND: – Jeg har skrevet en ett pluss ett års kontrakt med Vipers, bekrefter Nora Mørk på telefon overfor Fædrelandsvennen.

Det var TV 2 som var først ut med å melde nyheten om at Mørk var på vei hjem, ett år før kontrakten med Bucuresti gikk ut, og at neste stoppested sannsynligvis var Vipers. Og fredag sendte den rumenske storklubben pressemelding om at kontrakten var terminert.

Nå forklarer Mørk hvorfor hun ikler seg den rosa Vipers-drakta.

– Dette gjør jeg først og fremst fordi mor er syk, og jeg hadde et veldig sterkt ønske om å komme hjem og være innenfor Norges grenser. Og da har både Bucuresti og Vipers vært veldig behjelpelige. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Mørk.

Vunnet Champions League fire ganger

Med det har Vipers slått kloa i en av verdens aller største kvinnelige håndballstjerner.

Nora Mørk spilte sju sesonger i Larvik, og var blant annet med på å hente Champions League-trofeet til klubben i 2011. Foran 2016/17-sesongen ble hun hentet til Györ, og var med på vinne Champions League alle tre årene. Dessverre var hun skadet i sin siste sesong i den ungarske storklubben.

Foran denne sesongen meldte hun overgang til den rumenske storklubben Bucuresti, men en ny kneskade med påfølgende koronakrise gjorde sitt til at hun knapt har vært på banen. Men under koronakrisen skal hun ha blitt kvitt skaden.

– Nå er jeg helt skadefri. Jeg er hundre prosent klar for spill, og ser veldig fram til dette, sier 29-åringen med hele ti operasjoner bak seg.

– Er det gambling å satse på deg?

– Jeg tror det vil gå bra. Jeg tror at ved å være i Norge vil jeg få tett oppfølging av landslaget og på Olympiatoppen, og det tror jeg er bra for kroppen min nå ett år før OL, sier Mørk.

Høyrebacken har vært på All-Star teamet i EM og VM tre ganger, og var toppscorer i OL i 2016.

Får en solid stall

Vipers-spiller Jeanett Egebakken Kristiansen liker det hun hører. Det har vært mange rykter om at Mørk skulle komme, men spillerne har ikke vært informert.

– For norsk håndball er det kjempegøy, men jeg håper bare at hun er forsiktig og passer på knærne sine, sier Kristiansen.

Hun kom selv tilbake til Vipers etter én sesong i danske Herning-Ikast. Det var sørlandsklubben hun spilte for i tre sesonger før det og som var førstevalget.

Kristiansen vet at Mørk har mye å by på.

– Angrepsmessig er hun en forsterkning. Jeg er veldig godt fornøyd med stallen som er nå, sier 27-åringen.

Hun startet selv opp treningen med Vipers 1. juni.

Applaus fra øverste hold

– Vi er veldig glad for at vi har et lag som har kvalitet og organisasjon til å ta imot så gode spillere, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Han synes det er stas at Nora Mørk vender hjem.

– Hun er et unikum og et håndballforbilde for mange små og store gutter og jenter. Det blir lettere å fylle flere haller når Nora er med på laget, mener han.

Norge skal også være vertskap for et EM på hjemmebane i desember, og med profilen Mørk i hjemlig serie, blir det flott opptakt.

Hein Barthold, leder av Norsk topphåndball, elitelagenes interesseorganisasjon, bruker et ord som fantastisk om at Mørk er tilbake i norsk håndball.

– Hun er tross alt en av verdens best rangerte spillere, som nå vil spille i Rema 1000-ligaen. Interessen vil øke både på hjemme- og bortebane.

Barthold tror at det samme vil skje som da Larvik hadde de beste spillerne, da publikumstallene jevnt over ble høyere der hvor vestfoldlaget spilte. Nå er det Vipers som er i føringen, med et solid antall landslagsspillere.

Han mener at Mørks valg også sier noe om den statusen norsk kvinnehåndball har opparbeidet seg gjennom mange år, som en av de beste ligaene i verden.

– Det er veldig god treningskultur og håndballkunnskap blant spillerne.

Med Mørk tilbake blir det gøy

Vipers åpner mot Sola i Åsenhallen i slutten av august. Der spiller Camilla Herrem.

– Dersom vi får lov til å begynne å spille, går de første kampene på herresiden 26. august og kvinnene 29. og/eller 30 august. Årsaken til at vi starter tidligere enn normalt, er at det i år er 13 lag istedenfor 12 i den øverste serien. Det skyldes at vi ikke fikk spilt om den siste kvalifiseringsplassen, sier Barthold.

Det betyr at alle lag får to seriekamper mer enn det de er vant til.

