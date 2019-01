Bendtner hyller de danske gullvinnerne

Hør på hva de sier at de skal gjøre. Og vit at slik blir det ikke.

Danskene slo Norge hele 31–22 i finalen av håndball-VM søndag kveld, og kan dermed feire VM-gull på hjemmebane.

Nå hylles det danske laget av lykkelige fans.

En av dem er Rosenborgs danske spiss, Nicklas Bendtner.

«Kjempeprestasjon. VM-mestere. Gratulerer, gutter.» skriver Bendtner i et innlegg publisert på Instagram.

Bendtner soner for øyeblikket en dom på femti dager etter den mye omtalte voldsepisoden i fjor høst.

Dommen sones hjemme i København, med fotlenke.

31-åringen ble i Københavns Byrett dømt til 50 dagers fengsel for vold mot en drosjesjåfør.

Opptrinnet skjedde 9. september, da den danske spissen var hjemme under en frihelg i forbindelse med landslagspausen.

Enorme seertall

Det er naturlig nok stor glede i Danmark etter at det danske laget sikret VM-gullet på hjemmebane.

Det kokte i Boxen, der rundt 15 000 tilskuere sang «Vi er røde, vi er hvide» - en del av refrenget fra sangen «Re-Sepp-Ten», som var det danske fotballandslagets VM-sang i 1986.

Den danske avisen Berlingske Tidende siterer dansk TV2, som melder at mer enn 900 000 tilskuere overvar kampene i mesterskapet, som også ble arrangert i Tyskland. Avisen skriver at det tallet gjør det til tidenes mest sette VM.

Det danske laget reiste til Herning Kongrescenter etter seieren. Der ble de hyllet av et folkehav på flere tusen danske fans.

– Jeg vant vel det største gullet da jeg ble far 5. januar, men å stå her er en stor opplevelse. Så mange mennesker har trosset kulden for å stå her og hylle oss, sa Danmark-stjernen Mikkel Hansen fra kongressenterets balkong, ifølge Berlingske Tidende.

Det var naturlig nok skuffelse i den norske leiren etter VM-finalen.

– Vi tapte for det beste laget. Vi greide ikke å spille vårt spill i finalen, sa Norges landslagstrener Christian Berge etter kampen.

– Vi er skuffet nå. Likevel må vi se at vi har vært i to VM-finaler i to mesterskap etter hverandre på dette nivået. Vi presterte meget bra i semifinalen mot Tyskland. Det må vi ta med oss, sa Magnus Gullerud.