Berge: – Det er mye. Det er nok nå.

Saken oppdateres.

NORGE-DANMARK 22–31

HERNING: For etter at laget hadde tapt, vært på podiet og fått sølv, hilst på statsminister og kulturminister og vært i TV-studio, kom han på pressekonferansen.

Der må alle lag stille med trener og en spiller, men denne gangen uteble Danmark. De hadde nok å gjøre med å feire.

– Jeg er så trøtt at det halve kunne vært nok, sier 45-åringen.

Han har vært på samling og VM med spillerne i nesten én måned. 1. januar møttes gjengen i Oslo.

Underveis i Danmark fikk han besøk av kone og to barn i Herning, men egentlig er det ikke tid til noe som helst annet enn trening, møter, analyse, kamper og litt reising.

Tallene under Berge Håndballguttas mesterskap under Christian Berge: * 2015 VM: Ikke kvalifisert * 2016 EM: 4. * 2016 OL: Ikke kvalifisert * 2017 VM: Sølv * 2018 EM: 6 * 2019 VM: Sølv * Berge ble ansatt som vikar våren 2014, men fikk jobben permanent kort etter. (Kilde: NTB)

LES REFERATET: Norges gullhåp knust av Danmarks festhåndball

Måtte svare på spørsmål

– Vi tapte for det beste laget. Vi greide ikke å spille vårt spill i finalen, sier Berge på engelsk til en håndfull journalister som venter. Alle de andre står nede i mixedsonen, der Berge snart skal gjennom et hav av intervjuer. Der er spillerne allerede i gang.

– Jeg er stolt av alle i teamet, fortsetter Berge på engelsk. Han legger til:

– Stolt av hva vi har gjort.

– Det samme svarer Magnus Gullerud, den ene spilleren som har fått oppgaven denne gangen med å representere Norge.

– Vi drømte ikke om dette for seks år siden.

Han har blandede følelser. Skuffet over et stort tap, stolt over en ny sølvmedalje.

Se Viasats intervju med landslagstrener Christian Berge:

Har resepten allerede

– Hva skal treneren så gjøre for å få laget opp på gullnivå?

– Trene, trene, trene. Vi har to sølvmedaljer. Det vi jobber for nå er gull.

– Hva mangler – er det rutine? spurte en av journalistene.

– Ja, noe erfaring i de store kampene. Nå skal vi bygge et enda mer slagkraftig lag. Om tre-fire år skal vi være der. Kanskje før.

Berge legger til at han elsker å jobbe med unge spillere, at det gir ham energi, lyst og tro på fremtiden.

Norge har så mange unggutter som banker på landslagsdøren. Og hvis man ser på alder og prestasjon, står en spiller som Sander Sagosen med to VM-sølv i en alder av 23 år.

Snart tilbake til Tyskland

Gullerud – som har gull i navnet sitt – vil også mer.

– Vi er skuffet nå. Likevel må vi se at vi har vært i to VM-finaler i to mesterskap etter hverandre på dette nivået. Vi presterte meget bra i semifinalen mot Tyskland. Det må vi ta med oss.

– Ble det for tøft å spille mot hjemmefavoritten, som hadde sterk støtte fra tribunen?

– Vi kan ikke skylde på det. Vi slet defensivt og tar for dårlige sjanser fremover.

– Hva gjør du videre nå?

– Jeg tar noen dager hjemme i Elverum med Kine, så bærer det ut til seriekamper som starter om en uke.

27-åringen er strekspiller i tyske Minden.