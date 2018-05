Blytung start ødela seiersdrømmen for Ruud i Portugal

Her er «Kakekrigen»-Marits beste tips for en perfekt pavlovakake

Pedro Sousa – Casper Ruud 2–1 (6–0, 3–6, 6–3)

Casper Ruud var av mange regnet som favoritten til å vinne Challenger-turneringen i Braga, men det norske tennistalentet startet kampen svært dårlig. I begynnelsen av det første settet ble han overkjørt av sin portugisiske motstander, Pedro Sousa.

Portugiseren hadde et entusiastisk publikum i ryggen, og startet kampen i et høyt tempo. Han lot ikke Ruud få et eneste game i det første settet, og vant klart 6–0.

Og i det andre settet fortsatte Ruud å ha en blytung dag, mens Sousa hamret løs. Nordmannen tapte de to første gamene i settet, men i det tredje gamet våknet han endelig.

Ruud snudde kampen fullstendig i det andre settet, og klarte til slutt å vinne 6–3. Det siste settet avgjorde om nordmannen skulle fullføre den fantastiske opphentingen.

Jevnere sett

I det første settet var portugiseren helt overlegen, og i det andre var det Ruud som var best. Det siste og avgjørende settet ble en mye jevnere affære. De to kamphanene vant annethvert game, og fulgte hverandre tett. Men da de to finalistene nærmet seg slutten, ble Ruud for upresis i spillet sitt.

Han holdt følge til 3–3, men noen dårlige games ødela kampen for Ruud. Servene satt ikke, returballene ble for upresise. Dermed tok portugiseren føringen i settet, og ledet 5–3 før det avgjørende gamet.

En tydelig sliten Ruud hadde lite å stille opp med i det siste gamet, og Sousa vant dermed Challenger-turneringen i Braga med 6–3 i det siste settet.

– Sånn er tennisen noen ganger. Casper kom dårlig i gang, samtidig som motstanderen ikke så ut til å være i stand til å gjøre en eneste feil, sa pappa og trener Christian Ruud til NTB om startproblemene.

– I det tredje settet følte Casper samtidig at han hadde taket på portugiseren, men så sviktet serven litt. Alt i alt møtte han en veldig god motstander og har i tillegg spilt fem gode kamper her. Bare synd det ikke holdt hele veien hjem, tilføyde han.

God turnering til finaledagen

Ruud kom seg til finalen ved å slå Alex de Minaur i lørdagens semifinale. Han har hatt full kontroll i turneringen i Braga så langt, men finalen ble alt for tøff mot hjemmefavoritten.

Det er Ruuds andre finale på under en måned. Han tapte finalen i en turnering i Francavilla al Mare i Italia, og det var ventet at han vil komme tilbake på topp 150-listen i verden med seier i dag.

Pedro Sousa er ranket som den 144. beste tennisspilleren i verden. Casper Ruud var før kampen ranket som nummer 174. Hans beste plassering var som nummer 108 sommeren 2017.