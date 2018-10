Bredeli etter møtet med «knust» Nora Mørk: – Har aldri hørt henne bruke de ordene før

- Vanskelig å se for seg at Hareide får partiets støtte

Saken oppdateres.

Nora Mørk og et samlet norsk håndballpublikum hadde håp om at Györ-spilleren skulle rekke EM etter korsbåndsskaden hun pådro seg i år.

Opptreningen ser ut til å ha gått fint, men søndag kom nyheten om at det er noe galt med håndballspillerens menisk. Dermed blir det ikke EM-spill for Mørk.

– Dette er første gang jeg har kjent på følelsen av å være knust, å ha mistet motet og motivasjonen. Nå vet jeg rett og slett ikke hva veien blir videre, for nå er jeg bare en håndballspiller som ikke spiller håndball, sa Mørk til TV 2 etter at skaden ble kjent.

– Jeg har aldri hørt henne bruke de ordene før – sånne som «knust» og «motløs», forteller TV 2-kommentator Harald Bredeli til Aftenposten.

Ikke starten på slutten

Etter korsbåndsskaden i vår har Mørk brukt EM som motivasjon i opptreningsperioden.

– EM har hele tiden vært en viktig motivasjon. Uten det er veldig mye av det viktige borte, forteller Bredeli.

Nora Mørk slet med store skadeproblemer tidligere i karrieren. Hun er blitt operert hele tre ganger i hvert kne. Hun mistet blant annet VM i 2011, OL i 2012 og EM i 2012 på grunn av skader. TV 2s håndballkommentator tror likevel ikke at nok en skade er starten på slutten for backspillerens håndballkarriere.

– Hun er langt nede nå, men hun kommer til å riste av skuffelsen for så å reise seg igjen. Håndball betyr såpass mye for henne, sier Bredeli.

– Et stort tap

Uten 27-åringen på plass i Norges backrekke mister laget en av verdens beste håndballspillere, mener Bredeli. Györ-spilleren var i fantastisk form da Norge tok sølv i fjorårets VM. Da ble hun toppscorer med 66 mål, og havnet på turneringens offisielle «All Star»-lag.

– Det er et stort tap. De andre spillerne er gode, men det har vist seg før at hun er den beste av dem.

Han tror fortsatt at Norges gullmuligheter er til stede, men er klar på at veien til toppen av seierspallen i Frankrike blir lengre.

– Hva er Barcelona uten Messi? Hva blir Real Madrid uten Ronaldo? Alle topplag blir bedre med en verdensstjerne – og det er Nora Mørk.

– Det finnes bare én Nora

Landslagssjef Thorir Hergeirsson var hele tiden innstilt på at Mørk løp et kappløp mot tiden for å rekke EM. I hans øyne var det hele tiden langt fra sikkert at stjernespilleren ville rekke mesterskapet – også før meniskskaden.

– Det er en stor sorg knyttet til slikt hos utøvere. Arbeidet, levebrødet, drømmene og visjonene deres går i grus. Slik er det for Nora og alle andre dette skjer med, sier Hergeirsson til Aftenposten.

Landslagssjefen forteller at ambisjonene i EM som alltid vil være å slåss om medalje – uavhengig av om Mørk er med eller ikke. Han innrømmer likevel at det vil være et visst savn.

– Det finnes bare én Nora. Det vil bli annerledes, men så er det slik at når en spiller er borte, så får andre muligheten. De kan også skape mye som er bra. Slik er gamet. Om det er godt nok, vet vi ikke før vi har spilt. Vi tror vi kan bite godt fra oss også uten Nora.