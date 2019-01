Brølte av glede da Norge slet seg til seier

Her er et nytt trøndersk langrennshåp for fremtiden

Saken oppdateres.

NORGE-EGYPT 32–28:

HERNING: Landslagssjef Christian Berge fortalte pressen søndag formiddag at han håpet å kunne rullere på laget mest mulig i hovedrundekampen mot Egypt søndag kveld, all den tid kampen gikk under et døgn før det avgjørende oppgjøret mot Sverige mandag.

Men slik ble det ikke. Egypt holdt godt følge, og den norske seieren var ikke trygg før Magnus Abelvik Rød kontret inn 31–27 med under to minutter igjen å spille.

Og det var tydelig at det betød mye for Sander Sagosen. Tre dager etter at han slet i tapet mot Danmark, ble han den store helten og scoret hele ti ganger.

For hver gang Norge fant nettet de siste ti minuttene, kom det solide gledesbrøl fra trønderen som like før VM ble kåret til verdens beste håndballspiller.

– Det morsomt å være utpå igjen i dag. Det var mye revansjelyst, sa Sagosen til TV 2.

Landslagssjef Berge mente kampen var et steg i riktig retning for laget, men var likevel ikke helt fornøyd.

– Vi slipper inn noen «sovemål», noe som er irriterende og unødvendig, sa Berge til TV 2 etter kampen.

Fæl start

Norge fikk en verst tenkelig åpning på kampen. Egypt scoret de tre første målene, og håpet om å komme lett til en komfortabel ledelse fikk seg et solid skudd for baugen.

Der og da tenkte nok landslagssjefen sitt, men det skulle ikke ta lang tid før favorittene var ajour.

Og da Magnus Abelvik Rød kriget inn 6-5-scoringen etter ni minutter, og samtidig pådro Egypt lagets andre utvisning på kort tid, kunne skuldrenes senkes noe.

Sjansesløseri

Berge måtte vente helt til kvarteret var spilt før laget hans ledet med to mål for første gang, og da burde ledelsen egentlig vært vesentlig større.

For Christian O’Sullivan, Eivind Tangen, Kristian Bjørnsen og Bjarte Myrhol misset alle på store scoringsmuligheter i innledningen. Sander Sagosen var imidlertid skikkelig påskrudd, og stor med seks scoringer på seks forsøk før tjue minutter var spilt.

God Bergerud

Forsvarsmessig var det alt annet enn imponerende. Egypterne kom fryktelig lett til gode avslutningsmuligheter, og holdt godt følge med favorittene gjennom hele den første omgangen.

Solid keeperspill av Torbjørn Bergerud, blant annet med en strafferedning like før pause, gjorde imidlertid at Norge kunne ta med seg 16-14-ledelsen inn i garderoben.

Måtte bruke Sagosen og Myrhol

Men Berge valgte å spare Sagosen i forsvar fra start i den andre omgangen, og håpet nok å få hvile sin største stjerne mest mulig foran mandagens Sverige-kamp.

Men så lenge egypterne bare var tre-fire mål bak, var Berge pent nødt til å bruke både Sagosen og Myrhol i etablert angrep.

Landslagssjefen tok ikke det spesielt tungt.

– Jeg ville spille han (Sagosen, jou.anm.) igang, sa Berge til TV 2.

Norge fikk en god start på omgangen, og gikk opp i ledelsen 21–16 før det virkelig begynte å kladde. Som før hvilen var det store hull i den norske forsvarsmuren, og da Magnus Jøndal misset en straffe 13 minutter før slutt hadde Egypt muligheten til å utligne til 24–24.

Heldigvis for Norge misbrukte de sjansen, og Magnus Abelvik Rød, som hadde en meget god dag, hamret inn 25–23-scoringen like etter. Og da Kristian Bjørnsen kontret inn 26–23 med ni minutter igjen begynte det å se lyst ut.

Egypt maktet aldri å komme helt ajour, og Norge vant til slutt 32–28 i Boxen i Herning.

Under et døgn før VM-skjebnen kan avgjøres mot Sverige.

Slik var Norge-Egypt 32–28