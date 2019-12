Norge ble for snille i medaljeduellen: – Er dere redde for å ta på henne?

- Ei travel natt for politiet

To menn i 20-årene måtte fikk pålegg om å holde seg unna Trondheim sentrum. Politiet forklarer bakgrunnen i et limerick.

«Det ble til slutt noe anstrengt over all mystikken»

Bronsemedaljen glapp for Norge

Johaug knuste konkurrentene: – Nok et fantastisk løp

«Det ble til slutt noe anstrengt over all mystikken»

Johaug knuste konkurrentene: – Nok et fantastisk løp

Her er børsen etter tapet for russerne

Johaug knuste konkurrentene: – Nok et fantastisk løp

Saken oppdateres.

Norge-Russland 28–33 (15–18)

Dermed reiser Norge hjem fra Japan uten medalje. Etter en norsk pangstart kom Russland knallhardt tilbake og fikk en luke de aldri slapp taket på.

De norske jentene ble straffet for bomskudd og flere tekniske feil, og bakover rant målene etter hvert inn.

– Vi skal hjem og trene litt, men jeg er ganske fornøyd med mye av det vi har fått til i mesterskapet. Så skal vi se litt på hva vi må bli bedre på for å slå disse lagene neste gang vi møter dem, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3 etter tapet.

Han var tydelig på at det var forsvarsspillet som i hovedsak ødela Norges medaljedrøm. Han var ikke fornøyd med hvordan Russland-stjernen Anna Vjakhireva tidvis fikk gjøre som hun ville.

– Det er altfor stor respekt for henne. Jeg tror det er en grunn til at hun herjer. Hun er dyktig, men det er ikke én eneste takling på henne i 1. omgang. Det er en gåte for meg, sa Hergeirsson.

Åpnet sterkt

Norge fikk en strålende åpning i kampen mot Russland. Silje Solberg stengte buret, og det tok Russland over fem minutter å finne veien til nettmaskene. I mellomtiden hadde Norge scoret tre ganger.

Og etter at Emilie Hegh Arntzen la på til 4–1 etter en flyver, lot TV 3s ekspertkommentator Gunnar Pettersen seg imponere.

– Vi har fått en veldig god åpning på kampen i angrep. Det er gode bevegelser, sa han.

Sjefens tordentale

Men Russland kjempet seg inn i kampen. Norge ble mer passive i forsvar, og russerne fikk mer rom å boltre seg i. Etter 15 minutter utlignet Russland til 9–9. Da tok en illsint Thorir Hergeirsson timeout.

– Er dere redde for å ta på henne? Fader heller altså, utbrøt Hergeirsson, og siktet til at Russlands stjernespiller Anna Vjakhireva fikk altfor mye rom.

Islendingens timeout fikk dessverre for Norge ingen umiddelbar respons. Russland fortsatte å herje i angrep, og gikk opp i en fire måls ledelse snaue fem minutter etter timeouten.

NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen var misfornøyd med at Norge ga bort initiativet etter en god åpning.

– Vi må være mer direkte i duellspillet vårt. De russiske spillerne er ekstremt flinke til å slippe ball i press. Vi har gitt fra oss hele initiativet. Det er ikke noe tæl og glød i det vi holder på med, sa Gabrielsen.

– Ikke en vennskapskamp

Russland klarte å holde på ledelsen mot slutten av den første omgangen, og da pausesignalet gikk lå Norge under 18–15.

Ved pause innrømmet Norges keepertrener at laget ikke var fornøyd med prestasjonen i den første omgangen.

– Planen er at vi skal spille femti prosent tøffere i forsvarsspillet og ikke spille vennskapskamp. Vi har ikke fått tak i armen deres. Vi har taklet dem i kroppen, og det liker de. Vi skal være langt tøffere i 2. omgang. Vi er ikke fornøyd med innsatsen forsvarsmessig. Det må ikke bli så enkelt å gjøre mål på oss. Forsvarsspillet har vært håpløst, sa han til NRK.

Russland ble for sterke

Men den russiske dominansen fortsatte etter pause. Selv om Hegh Arntzen scoret tre mål på kort tid etter hvilen lugget fortsatt angrepsspillet for Norge.

Og midtveis i den andre omgangen tok Hergeirsson timeout, der treneren etterlyste mer intensitet i forsvarsspillet.

– Det er forsvaret som er problemet. Vi har sluppet inn 26 mål på snaue 44 minutter. Det er altfor mye, sa Gunnar Pettersen.

Med ti minutter igjen fikk Norge mer skikk på forsvarsspillet. VM-debutant Kristine Breistøl ble byttet inn, og da venstrebacken scoret på et langskudd mente Gabrielsen at hun burde ha spilt mer.

– Hvorfor har vi ikke brukt Breistøl mer. Har hun dagen kan hun treffe på mange baller, sa NRKs Gabrielsen.

Russland ledet med tre og fire mål i store deler av andre omgang, og Norge maktet ikke å knappe innpå russernes ledelse.

Norge tapte til slutt 33–28 og må dermed nøye seg med fjerdeplass i VM.

Gabrielsen oppsummerer kampen slik hos NRK:

– Vi gjorde en kjempejobb og kom i en semifinale. Jeg ønsker å skryte mer av Malin Aune. Ni avslutninger på to kamper og ni mål. Det er verdensklasse, sa han.