Bryter med Johaug-manager. Nå får Sagosen samme team som en annen norsk stjerne

– Vi skulle se hva vi fikk ordnet sammen, men det skjedde ikke så mye. Vi fikk ikke landet noen avtaler, og var egentlig enige om at dette var best for begge parter. Han hadde ikke så mye tid, og det ble ikke helt som vi hadde sett for oss. Da ble vi enige om å finne andre veier, sier Sander Sagosen til Adresseavisen.