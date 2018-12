Byåsen betalte ikke lønn i tide - nå tar keepertalentet med seg bikkja og flytter

Saken oppdateres.

Da kan du ta kontakt med Tonje Lerstad.

22-åringen er klar for Molde etter en hektisk høst med Byåsen, der ting mildt sagt ikke har gått på skinner i høst. Variable resultater og en offentlig skittentøyvask gjorde at trener Roger Kvannli måtte takke for seg tidligere i høst. I tillegg er de økonomiske problemene så alvorlige at Byåsen-keeperen ikke fikk lønna si i oktober.

Les mer om den krevende Byåsen-tiden: Alstad om krisen i Byåsen: – Litt småflaut å be på sine knær om penger

– Fikk snakket ut

11. desember var det derfor klart at Lerstad brøt kontrakten med eliteserieklubben.

– Med tanke på at de sliter, er det dårlig timing. Det var ikke meningen, men jeg syns vi avsluttet på en proff måte. Jeg hadde en fin prat med klubben og fikk snakket ut, så det er ingen dårlig stemning fra min side, sier Lerstad.

Fjerde juledag setter hun kursen sørvest til Molde for å bli romsdaling på lånt tid. I første omgang skal ungjenta være Molde-spiller ut sesongen.

– Rart å si «vi» om Molde

– Personlig håper jeg å fortsette den gode utviklingen jeg har hatt. Vi går for en sluttspillplass og tror vi kan overraske der, sier Lerstad.

– Dæven, det er så rart å si «vi» om Molde, legger hun til.

Selv om keeperen kjenner litt på at hun forlater Byåsen i en krevende tid, gleder hun seg til utfordringene.

– Jeg er veldig fornøyd med løsningen. Helle Thomsen som trener er spennende og stallen er bra. Det blir godt med en miljøforandring i en ny by, sier hun.

Reiser ikke alene

Nettopp Thomsen kan faktisk være husvert den første tiden i Molde. Lerstad har ikke rukket å skaffe seg bopæl for seg selv og sin lille firbente venn. Den engelske bulldogen Walter blir med på lasset.

– Å bo hos Helle er en reserveløsning. Jeg reiser jo i tillegg ned med en hund, sier Lerstad.

– Er den lydig da?

– Ikke så veldig.