Byåsen ble flere hakk for små – finalehåpet henger i en tynn tråd

Byåsen 23–28 Vipers Kristiansand

Byåsen var ikke levnet de store mulighetene mot årets seriemester, Vipers Kristiansand, i semifinalen i sluttspillet. Onsdag kveld tok de imot Vipers til første kamp i Trondheim Spektrum.

Og etter de to første minuttene så dette ut til å bli lekestue for gjestene. Kristine Lunde Borgersen og Kari Brattset satte inne hvert sitt mål til gjestene før to minutter var spilt, og Vipers så allerede ut som et par hakk for sterke.

Og Vipers ble for sterke til slutt og vant 28–23, men i store deler av kampen var Byåsen fullt på høyde med Vipers.

Rystet seriemesteren

Stillingen til pause var 17–13 til Vipers, etter at de storspilte på slutten av omgangen. Angrepene ga uttelling og Vipers-keeper Katrine Lunde sto som en levende vegg.

Vipers gikk opp til 19–13 rett etter hvilen og hjemmelaget så svært frustrert ut med tingens tilstand.

Men en strålende Tonje Lerstad i buret og en rekke effektive kontringer, gjorde at det plutselig sto 19–20 på tavlen med et kvarter igjen å spille.

Håpet var for alvor tent om en sensasjon i Trondheim Spektrum, men Vipers holdt hodet kaldt og gikk opp i 24–19. Den femmålsledelsen ga de aldri slipp på, og kampen endte 28–23.

Byåsen i ledelsen

Fem minutter spilt kom et viktig øyeblikk i kampen for Byåsen. Hjemmelaget slet og lå under 3–5, før venstrekant Kristin Venn fra Vipers-spiller Pernille Skaug. Skaug så ingen annen mulighet enn å stoppe Venn med ulovlige midler. Det førte til to minutter og straffekast til hjemmelaget, som Moa Høgdahl banket inn til 4–5.

Seriemesterne pådro seg angrepsfeil i mindretall, og Byåsen kontret inn kjapt 5–5.

Trønderne gikk opp i ledelsen for første gang etter åtte minutter, etter at Ida Marie Hernes dro seg forbi og banket ballen inn på mesterlig vis i lengste hjørnet fra nesten død vinkel. 6–5 til hjemmelaget og Byåsen så solid ut.

Vipers-dominans

Byåsen var også gode i 1. omgang, selv om de ble et par hakk for små på slutten.

For etter et jevnt åpningskvarter, der det kun skilte ett og to mål mellom lagene, gikk Vipers opp i 11–8 etter scoring av Kari Brattset. Da tok Byåsen-trener Roger Kvannli kampens første timeout.

Den timeouten ga Byåsen en vitamininnsprøytning, for kun tre minutter senere var 8–11 plutselig blitt til 11–11 etter scoringer av Waade, Marit Røsberg Jacobsen og Hanna Yttereng.

Derfra var en enormt tung periode for Byåsen. Fra 18 til 27 minutter spilt hadde ikke hjemmelaget noen nettkjenninger, før Venn satte inn 12–16 alene mot Vipers-keeper Katrine Lunde. Keeperen sto som en levende vegg, og Vipers-angrepene ga uttelling.

Byåsen får en svært tøff oppgave med å snu denne kampen på Sørlandet, men helt over er det ikke.