Byåsen gikk på sjokktap i årets første hjemmekamp

BYÅSEN - FREDRIKSTAD 25–27

Byåsen, som var store favoritter på forhånd i årets første hjemmekamp og en enkel borteseier mot Gjerpen på søndag, hadde god kontroll hjemme mot Fredrikstad med tremålsledelse godt ut i 2. omgang. Da Teodora Tomac gjorde comeback satte inn 20–17 snaut 12 minutter ut i 2. omgang så alt rosenrødt ut, helt til alt raknet de siste 20 minuttene.

I Atle Oliver Johansens første hjemmekamp som hovedtrener for Byåsen gikk trønderne fra 20–17 til å ligge under 23–24. Til slutt tapte de rødkledde 25–27 i hjemmebane etter et kruttsterkt comeback av Fredrikstad.

Strålende start

Byåsen åpnet kampen start i årets første hjemmekamp mot Fredrikstad og ledet 5-1 etter kun seks minutter var spilt. Spesielt Ida Alstad var brennhet i starten med tre raske scoringer.

Etter hvert klarte Fredrikstad å henge bedre med på angrepsspillet til Byåsen, i tillegg til at gjestene fikk satt inn noen scoringer selv. Dermed var stillingen 7-5 etter at halve 1. omgang var spilt, før lagene var like langt med 8–8 fem minutter senere.

Ledet til pause

Da tok hjemmelaget tak i kampen igjen og gikk raskt opp i en tremålsledelse. I denne perioden sto også keeper Andrea Austmo Pedersen fram med viktige redninger.

Til pause ledet Byåsen med relativt komfortable 14–10, før trønderne fortsatte der de slapp i 1. omgang etter hvilen. Men etter hvert i 2. omgang var Byåsen svært svake og tapte 25–27.