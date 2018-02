Byåsen gjorde trenerens advarsel til skamme

Saken oppdateres.

BYÅSEN – VISTAL GDYNIA: 41–19 (18–9)

STJØRDALSHALLEN: Byåsen gikk inn til den viktige Europacup-kampen mot bunnlaget Vistal Gdynia med ett enkelt utgangspunkt: Kun seier var godt nok for å ha noen mulighet for avansement i gruppespillet.

Byåsen-trener Roger Kvannli sa til Adresseavisen fredag at han fryktet skytterne hos de høye polakkene i Vistal Gdynia. Dét var det liten grunn til.

Gnistrende god Moa

De rødkledte trønderne startet forbilledlig i forsvar, og fram til den polske treneren tok sin første timeout etter seks minutter, var det enveiskjøring i Stjørdalshallen.

Moa Høgdahl, som for tiden vikarierer som midtback for en gravid Teo Tomac, dunket inn de første to scoringene. Like etterpå doblet Marit Røsberg Jacobsen og Silje Waade ledelsen, og det tok hele syv minutter før polakkene fikk nettkjenning.

Men selv om Byåsen var det klart beste laget innledningsvis, var det så stille i Stjørdalshallen at man kunne høre en knappenål falle på parketten.

Publikumsengasjementet kom sigende først da Silje Waade klinte inn 10–3-målet etter 14 minutter, og mange skjønte nok allerede da hvilken vei det gikk.

Moa Høgdahl fortsette å storspille i sin rolle som midtback, Silje Waade traff på skuddene og Tonje Lerstad var sedvanlig god mellom stengene. Vistal Gdynia fikk opp tempoet i angrepsspillet og minket ledelsen til kun fem mål, og da tok Byåsen-trener Roger Kvannli timeout.

– Veldig fornøyd

Derfra og inn til pause tok trønderne helt over igjen. Maren Aardahl tok tak før hvilen med tre raske scoringer og gjorde at pauseresultatet var hele 18–9 til Byåsen.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet og måten vi spiller i forsvar på. I tillegg har vi høyt tempo i angrep, så førsteomgangen har gått akkurat slik jeg håpet. Så lenge vi er skjerpet, så holder vi dette helt inn, sa Byåsen-trener Roger Kvannli i pausen.

Inn etter hvilen kom Oda Uthus som kjapt tegnet seg på scoringslisten. Ledelsen økte igjen og med seks minutter på klokka i andreomgangen var stillingen hele 23–11 til Byåsen.

Utklassing

Med tanke på at hele andreomgangen kun ble en treningsøkt for Byåsen-jentene, la Roger Kvannli også om til 5–1-forsvar. Det endte kjapt med at Moa Høgdahl, som den fremste forsvarsspilleren, pådro seg en tidlig utvisning.

Men det hadde ingenting å si på kampbildet. Byåsen fortsatte dominansen og økte ledelsen for hvert eneste minutt som gikk i andreomgangen. Enveiskjøringen gjorde at Roger Kvannli kunne sette inn «kyllingrekka» og gi de etablerte førstelagsspillerne hvile mot slutten.

Både Maja Magnussen, Helena Örvarsdottir og Ida Uthus tegnet seg på scoringslista i sluttminuttene.

Nå venter kanskje den vanskeligste kampen av alle for Byåsen-jentene i Europacupen. Danske Viborg på bortebane. For å ha noen som helst sjanse for å gå videre, er Byåsen nødt til å vinne, og gjerne med mange mål.

Dét kan vise seg å bli vanskelig ettersom Byåsen tapte med syv mål mot Viborg hjemme i Trondheim spektrum tidligere i gruppespillet.