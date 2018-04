Byåsen haltet seg videre i sluttspillet

Hegerberg klar for nok en Champions League-finale

Bruttern med ny rolle for Bendtner

«Ikke et vondt ord om taxisjåfører. Men det er en elefant i rommet»

Fellaini ble United-helt i Wengers siste kamp på Old Trafford

Blytung smell for Molde og Ole Gunnar Solskjær

«I år? Ikke tale om at Brann skal sprekke»

Saken oppdateres.

Byåsen - Gjerpen 26–26

Trondheim Spektrum: Ida Alstad gjorde comeback på parketten fire måneder etter at hun fødte datteren Amanda. Men det som mange tenkte kom til å bli grei skuring for trønderne, ble til en skikkelig rysare.

Utgangspunktet for Byåsen før returoppgjøret i sluttspillets kvartfinale mot Gjerpen søndag var enkelt. Etter 29–27-seier i Skien måtte Byåsen unngå å tape med tre mål for å gå videre til semifinale.

Kampfakta Byåsen: Tonje Lerstad, Andrea Austmo Pedersen, Ida Alstad 1, Marit Røsberg Jacobsen 4, Moa Høgdahl 9, Silje Waade 2, Kristin Venn 6, Hanna Yttereng, Maren Aardahl 3, Maja Magnussen, Oda Uthus, Helena Örvarsdottir, Ida Hernes 1, Eirin Skogen, Maren Roll Lied, Vera Bekken Utvisninger: Byåsen 0 - Gjerpen 3 x 2 min Toppscorer: Moa Høgdahl

Glisne tribuner

For glisne tribuner i Trondheim Spektrum var Byåsen favoritter til å avansere. Med tap ville sesongen vært over og døren for Europacup-spill neste sesong ville lukket seg.

Men åpningen i Trondheim var lite å skryte av for Byåsens del. Gjerpen kom best i gang, mens vertene begikk flere tekniske feil i angrep. Andrea Austmo Pedersens strafferedning på stillingen 1–3 ble viktig og gjorde at Byåsen kom mer med i kampen.

Kristin Venn og Moa Høgdahl tok ansvar og klinket inn to raske scoringer som sørget for at det sto 4–4 etter 11 minutter. Men Byåsen klarte ikke å ta ledelsen etter den lille opphentingen. Gjerpen dro fra igjen og var oppe i 10–6 før Roger Kvannli tok sin første timeout.

Glimrende keeper

Etter det løsnet det litt for Byåsen, som spile på Gjerpen en utvisning, og kom mer med i kampen i overtallsperioden. Men da det ble bedre offensivt, var det vidåpent i forsvar. For hver gang Byåsen scoret, fikk de en i fleisen like etterpå.

Heldigvis for trønderne sto Andrea Austmo Pedersen en meget god førsteomgang og imponerte med flere viktige redninger. Sett bort i fra det, var det lite å skrive hjem om for hjemmelaget som slet med å feste et grep om begivenhetene på parketten.

Pauseresultatet 15–17 kunne vært langt styggere uten Austmo Pedersen i mål, og Byåsen-trener Roger Kvannli var fullstendig klar over det da han ga en kort kommentar til speakeren i pausen.

– Vi er altfor dårlige. Vi slipper inn for mye, og er utrygge fremover. Vi er nødt til å ta tak dersom skal vi klare dette, var Kvannlis brutale dom.

– Vi mangler det aller viktigste i håndball, og det er innstilling. Den har vi ikke hatt i førsteomgangen. Heldigvis har vi hatt en kjempegod keeper som har reddet mye, avsluttet Byåsen-treneren før han ruslet inn i garderoben.

Etter hvilen kom Byåsen ut med mer energi både i forsvar og angrep. Det hjalp også at Gjerpen ble mye mer slurvete, og en stygg feilpasning gjorde at trønderne plutselig var oppe i ledelsen for første gang i hele kampen.

Spennende avslutning

Men 19–18-ledelsen ble fort 19–20, og 20–21. Gjerpen viste hele Trondheim Spektrum hvorfor ingen av de andre topplagene valgte å møte dem i kvartfinalen.

Telemarkingene holdt stand, og gjorde kampen meget spennende. Derfor var det svært viktig for Byåsen å ha matchvinnere i begge ender av banen. Andrea Austmo Pedersen fortsatte storspillet etter pause, og Moa Høgdahl bøttet inn mål for trønderne.

Nerven i kampen var til å ta og føle på, men på stillingen 22–21 forsøkte Melanie Bak å stoppe Kristin Venn på ei kontring og fikk en fortjent tominutter for å ta hånda opp i ansiktet på Byåsen-vingen.

Lagene fulgte hverandre som skygger, og med seks minutter igjen på klokka sto det 23–23 på tavla. Med andre ord, Byåsen var vel innenfor det de måtte ha med seg for avansement.

Og da Kvannli tok timeout på stillingen 26–26 med 35 sekunder igjen, var det umulig for Gjerpen å ta igjen. Byåsen er dermed klare for semifinale i sluttspillet!