Byåsen kontret Stabæk i senk – festet grepet om fjerdeplassen

Byåsen 29–20 Stabæk

Byåsen tok imot bunnlaget Stabæk til sesongens nest siste hjemmekamp i Trondheim Spektrum onsdag kveld.

Det hele ble en svært hyggelig opplevelse for de rødkledde. Hjemmelaget vant 29–20, mye på grunn av en strålende 1. omgang.

Solid ledelse til pause

For oppskriften for seier var enkel og grei: raske kontringer og solid keeperspill gjorde at Byåsen kunne gå inn til pause med en komfortabel nimålsledelse

De første minuttene var peget av straffekast-bonanza, med fem 7-metere etter kun få minutter spilt. Etter det tok Byåsen virkelig tak i kampen og overkjørte Stabæk.

Framover på banen sto Kristin Venn, Moa Høgdahl, Marit Røsberg Jacobsen og Silje Waade fram, der kvartetten scoret minst fire mål hver i 1. omgang. Både på kontringer og langskudd var de brennhet foran kassa.

Keepertalentet Tonje Lerstad var minst like strålende og bidro med en haug med klasseredninger.

I tillegg kjempet strekspiller Hanna Yttereng – som nylig tok overgang til Vipers – til seg en rekke straffekast mot et fysisk Stabæk-forsvar.

Transportetappe

2. omgang kjørte Byåsen cruisekontroll og var mest fokusert på å ro i land seieren uten å bruke for mye krefter.

Det første kvarteret etter pause var stort sett preget av mange tekniske feil av begge lag. Stabæk var langt mer giftig enn før pause, men kom aldri nærmere enn syv mål bak. Mye på grunn av en strålende Tonje Leirstad, som fortsatte storspillet fra 1. omgang.

Resten av oppgjøret hadde trønderne god kontroll og vant enkelt 29–20.

Fredrikstad tapte mot serieleder Vipers mandag kveld og er mest sannsynlig ute av kampen om topp fire. Trønderne legger også press på Tertnes, som møter nedrykkstruede Sola om fire dager.

Siste seriekamp er hjemme mot Tertnes på 5. plass, som avgjør hvem som ender på 4. plass på tabellen i Eliteserien.