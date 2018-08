Derfor valgte stortalentet å signere for Byåsen

Warholm stormet inn til NM-gull: I morgen løper han for dobbel

Det ungarske stortalentet Rita Lakatos kom til Byåsen med et ønske om å lære av den norske treningskulturen. I forrige uke hadde hun sine første treninger med sitt nye lag.

– Dette er min andre håndballtrening siden jeg kom hit, og det er litt nytt for meg. Det er derfor jeg kom hit. Jeg vil bli så god som mulig på det fysiske. Nordmennene har mye mer fokus på den fysiske treningen, sier 19åringen.

I Ungarn er det mer fokus på det håndballtekniske.

– I Ungarn har man åtte til ni treninger i uka. Vi har én til to økter i treningssalen. Resten er håndball, forklarer Lakatos.

Lakatos er tydelig på at hun må forbedre den fysiske formen.

– Men jeg vil også bli bedre teknisk og på skuddavvikling. Jeg vil bare forbedre meg så mye som jeg kan, sier hun.

I midten av juli spilte Lakatos finale i junior-VM. På motsatt banehalvdel sto Norge, men de ble hakket for svake mot storfavorittene Ungarn. Finalen ble av det dramatiske slaget for Lakatos.

Hun smalt hodet inn i en annen spiller og ble skadd. Resultatet ble at hun mistet én tann og knekte en tann til. Gullvinneren slapp operasjon etter skaden, men røttene på tennene måtte repareres.

– De har fikset det. Jeg får tannbeskyttere, så nå blir det greit, sier Lakatos.

Under oppvarmingen på treningen kaster Lakatos ball med Byåsen-profil Ida Alstad. Byåsen-duoen er tilbake på samme lag etter at de tidligere har spilt sammen i storklubben Györ. Alstad er medvirkende årsak til at Lakatos er å finne i Byåsen-drakten kommende sesong.

– Ida betyr mye for meg. Hun er en av grunnene til at jeg er her. Hun fortalte meg om de bra tingene om Byåsen. Jeg var bare 15–16 år da vi spilte sammen i Györ og hun hjalp meg da. Hun er en skikkelig god håndballspiller og en herlig person, skryter hun.

Må tilpasse seg

19-åringen er forberedt på at det blir en overgang å bo i et nytt land.

– Jeg hadde forventet at det ville bli vanskelig, men det føler jeg ikke nå. Det er litt vanskelig å tilpasse seg uten vennene og familien min, men jeg ville oppleve en annen kultur og lære meg et nytt språk. Jeg tror at vi kan forbedre oss hvis vi gjør slike ting mens vi er unge, sier Lakatos.

Allerede som 16-åring debuterte Lakatos i Mesterligaen for det ungarske storlaget Györ. På sikt håper hun også at hun kan bli god nok til å komme tilbake til klubben og bidra til laget.

– Jeg trente mest bare med laget da vi kom på andreplass i Mesterligaen. Det var da jeg satte meg et mål om at jeg vil bli en viktig spiller i Györ, sier hun.

Lakatos har allerede fått betegnelsen Ungarns største talent. En betegnelse hun tar med knusende ro.

– Folk sier ting, men jeg er ikke enig. Jeg jobber hardt og er glad for at de sier det, fordi det gir meg motivasjon til å jobbe hardt, sier hun.

– Kjempegodt utgangspunkt

Byåsen-trener Roger Kvannli er tydelig på hva den nye spilleren må forbedre seg på.

– Det fysiske. Der har hun mye å gå på. Men det er det som er spennende med spillere som har god spilleforståelse og vil mye med ballen. Når de blir topptrent i tillegg, da snakker man om det som kan bli klassespillere, sier Kvannli om den nye spillerens potensial.

– Hun tenker mye håndball, vet hva hun vil og ønsker på en håndballbane. Det er en mening bak det hun gjør, og det er et kjempegodt utgangspunkt, sier Byåsen-treneren, som håper å kunne dra nytte av Lakatos sin spilleforståelse.

– De er veldig gode ballspillere, og det skal vi utnytte. Vi skal sette henne i posisjoner der hun kan styre litt, sier Kvannli.