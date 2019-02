Camilla Herrem mistet faren

Denne værstasjonen på 604 meter har flyttet varmerekorden for februar to grader på to dager

Landslagsspiller i håndball, Camilla Herrem, har mistet sin far. Det melder håndballprofilen selv på Instagram.

Carl Otto Herrem ble 63 år gammel. Han jobbet i årevis innen oljebransjen, og var en profil i det lokale idrettsmiljøet. I flere år var han speaker på Solas hjemmekamper i håndball.

Herrem var utdannet innen maritim- og offshorevirksomhet, og arbeidet i inn- og utland i oljebransjen siden 1975, hvorav 30 år offshore, og siden 2006 på land.

Camilla Herrem, som nå spiller for Sola, la ut følgende melding på Instagram fredag kveld:

«Min far, verdens beste far♥️ Tenk at den siste klemmen eg sko gi deg va i dag. Eg klare ikkje heilt å forstå dette her, alt skjedde så veldig fort. Eg elske deg så mye, og du vil alltid ver i hjerta mitt. Mitt forbilde, min far, og verdens beste menneske. Hvil i fred🌹 Eg savne deg allerede. Det e deg og meg ♥️»

