Her er Norges EM-tropp: Camilla Herrem vraket

Ringen er sluttet for Marit Breivik (63). Nå er hun blitt trener igjen – for åtte år gamle jenter

EM-troppen i håndball for kvinner ble presentert i Oslo i formiddag.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har kuttet bruttotroppen, som ble tatt ut i slutten av oktober, ned til 16 navn.

Den største nyheten er at Camilla Herrem er vraket fra troppen. 32-åringen ble mor for første gang i sommer, og spiller nå for Sola på nivå to. Herrem har spilt 12 strake mesterskap for Norge.

Thea Mørk og Sanna Solberg er med som venstrekanter.

– Det er en rent faglig vurdering. Vi i trenerteamet mener de to andre er bedre rustet til dette mesterskapet. Når det er sagt, så er det tøft å sette ut en spiller som Camilla, som har vært med oss så lenge, sier Hergeirsson til TV 2.

– Hun har gjort alt riktig, hun har jobbet hardt og målbevisst og kommet langt på de fire månedene siden hun fødte Theo, men de andre er bedre forbedret og et hakk hvassere akkurat nå, sier Hergeirsson.

– Argumentene er gode, og jeg er helt enig med Thorir. Jeg synes at Thea (Mørk) har forsvart plassen sin, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Sulland er tilbake

Linn Jørum Sulland gjør comeback i landslaget. Sulland har ikke spilt for Norge de to siste årene. Hennes forrige mesterskap var da det ble norsk VM-gull i 2015. Året etter var hun skadd og gikk glipp av OL. Nå er Vipers-stjernen klar for nye utfordringer med landslaget.

Nora Mørk er satt på sidelinjen i lang tid etter nok en kneoperasjon. I tillegg er Stine Skogrand gravid og ikke med.

– Vi trenger henne, og vi trenger skuddet hennes fra den siden. Hun er en av de beste venstrehåndsskytterne, sier Hergeirsson.

Dette er EM-troppen: Målvakter: Katrine Lunde og Silje Solberg. Bakspillere: Henny Ella Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Marta Tomac, Stine Bredal Oftedal, Linn Jørum Sulland og Amanda Kurtovic. Kantspillere: Thea Mørk, Malin Aune, Sanna Solberg og Marit Røsberg Jacobsen. Linjespillere: Heidi Løke, Kari Brattset og Vilde Mortensen Ingstad.

Åpner mot Tyskland

Europamesterskapet går i Frankrike. Norge åpner mot Tyskland 1. desember. Deretter venter Tsjekkia og Romania.

De tre beste fra hver pulje går til hovedrunden. Norge er tittelforsvarer etter gullet i Sverige i 2016, men vertsnasjonen Frankrike er favoritt.

Rett før EM spiller Norge tre kamper på hjemmebane mot Ungarn, Danmark og Frankrike.

TV3 skal sende Norges kamper under håndball-EM. De andre kampene fra EM går på Viasat 4. Alle EM-sendingene kan også sees på Viaplay.