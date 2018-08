Casper Ruud drar inn 810.000 med seier i kveld

To spillere får refs i BT-børsen

Fredag vant Casper Ruud en overbevisende seier mot colombianske Daniel Galán. Seieren ga nordmannen plass i US Open, noe som er hans tredje Grand Slam for året.

Klokken 17 mandag ettermiddag er det på nytt duket for et lite norsk tenniseventyr. Da går 19 år gamle Ruud ut på banen mot argentinske Guido Pella i første runde av den gigantiske turneringen.

Ifølge en oversikt fra ATP World Tour har Casper Ruud så langt spilt inn 2,3 millioner norske kroner på suksessen i 2018. Den summen vil øke kraftig dersom nordmannen fortsetter storspillet i USA.

- Det er en ekstra bonus for teamet hans. Nå har han litt dekning dersom han skulle falle tilbake og bli bak de 200 beste i verden. Man vet aldri hva som skjer. Han er dekket ganske bra med sponsorer og støtteapparat allerede, men det er en ekstra trygghet å vite at han kan satse 100 prosent på tennis og har noe igjen når han legger opp, sier Eurosports tennisekspert Christer Francke.

Han tror ikke at den ekstra inntjeningen denne sesongen har økt satsingen for teamet rundt unggutten.

– Han har et stort apparat rundt seg som koster å drifte, men det har han hatt lenge. Så jeg tror ikke det har økt selv om han har spilt inn mye penger. De prøver å gjøre det optimale hele tiden, uansett hvordan han gjør det på banen, sier Francke.

I begynnelsen av august ble det kjent at Ruud har inngått et samarbeid med Rafa Nadal Academy og eneren Rafael Nadal. Så langt er det ikke kjent hva det vil bety for 19-åringens treningshverdag og om det vil påvirke ham økonomisk.

Sikret en halv million

Bare ved å komme til første runde i US Open har Ruud plusset på 472 000 kroner på kontoen. Og dersom han vinner mot argentinske Pella mandag ettermiddag vil han nesten doble ukelønnen. Da kan han plusse på 810 000 kroner, og summen øker kraftig for hver runde deltagerne spiller.

Årets premiesum er ifølge arrangøren selv rekordhøy. Totalt vil det bli utbetalt 53 millioner dollar, eller 463 millioner norske kroner til alle deltagerne. Aller mest vil selvsagt vinneren få, med rekordhøye 33 millioner kroner. Det er en økning på 87 000 kroner fra fjorårets turnering.

Premiepenger US Open 1. runde: 472 000 kroner 2. runde: 812 000 kroner 3. runde: 1,36 millioner kroner 4. runde: 2,3 millioner kroner Kvartfinale: 4,1 millioner kroner Semifinale 8,1 millioner kroner Tapende finalist: 16 millioner kroner Vinner: 33 millioner kroner

Tjener grovt på Grand Slam-suksess

I både Australian Open og French Open klarte Casper Ruud å ta seg videre fra den første runden av hovedturneringen. I Australian Open tjente han 564 300 kroner, mens deltagelsen i French Open ga ham 657 000 kroner. I den amerikanske turneringen er prispengene enda høyere.

Casper Ruud har så langt i karrieren spilt inn 4,7 millioner kroner i prispenger. Mannen som ligger på topp av rankingen, Rafael Nadal, har spilt inn nesten 900 millioner kroner i løpet av sin karriere.

– Lite hakk over Ruud

Og skal man tro ekspertene, er det ikke usannsynlig at Ruud kan gjenta prestasjonene fra Australian og French Open. Selv om Pella er ranket som nummer 65 i verden, kunne Ruud ha fått en verre motstander. Pella har akkurat kommet tilbake fra en skade i hamstringen, hvor han tapte to strake sett mot Roberto Carballés Baena.

– Han er motstand som på papiret er et lite hakk over Casper Ruud spillemessig, men dersom Ruud har en topp dag kan han hevde seg. Jeg tror Ruud kan ta han en av tre ganger, men om han varter opp med toppspillet sitt tror jeg at det er en 50-50-kamp. Men om Pella møter opp og spiller sin beste tennis er han rett og slett bedre, sier Eurosports tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

Tror på topp 100

Han er imponert over spillet Ruud leverte i kvalifiseringen, og mener at han har spilt så bra at vi kan begynne å forvente oss 19-åringen i de aller største turneringene.

– Det er ganske ekstremt å si om en 19-åring i en verdenssport som tennis. Med den utviklingen han har hatt, og at han har kommet til 2. runde i to Grand Slams allerede, så viser han at han har nivået inne. 2019 blir det året hvor han etablerer seg i topp 100, sier Sundbø.

En topp 100-plass i verden betyr at man slipper å kvalifisere seg til de store turneringene, og at prispengene av den grunn til øke ytterligere.

Kampen spilles klokken 17.00 norsk tid.