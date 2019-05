Casper Ruud yppet seg mot verdensstjernen: – Hva er det han er laget av?

Svensker er flaue over å fly – nordmenn flyr mer enn før

Fotballpresidenten i Honduras bekrefter: 12–0-kampen etterforskes for kampfiksing

Barneministeren blir far igjen

River bygninger for å få plass til 1000 nye boliger ved teknologibedrifter

Reiten klar for engelsk storklubb

Guro Reiten klar for engelsk storklubb

Klopp om finalemarerittene: – Hvis jeg er grunnen til at vi har tapt seks finaler på rad, bør alle bekymre seg

Mann dømt til sju års fengsel for voldtekt av egen datter

Saken oppdateres.

CASPER RUUD – ROGER FEDERER: 3–6, 1–6, 6–7 (8–10)

En «ukjent» 20-åring fra Norge.

Mot verdenstreeren, mannen med 20 Grand Slam-titler og mannen som enda ikke har tapt et eneste sett så langt i Roland-Garros.

Det ble rått parti. Som ventet.

Men dette var læring og høsting av erfaring for tenniskometen fra Snarøya. Og Casper Ruud, som har sett Roger Federer på TV i hele oppveksten, rakk å yppe seg noen ganger på Court Suzanne Lenglen – den nest største banen på arenaen.

Slo tilbake etter å ha blitt rundspilt

Hovedsakelig i tredje sett, etter at Federer hadde herjet med nordmannen og vunnet det andre settet med 6–1 og gått opp i 2–0 i sett.

– Han var litt utålmodig, ble litt stresset, holdt seg ikke til planen og gjorde en del kjappe feil. Jeg skulle gjerne hatt andre sett om igjen, sier trener, pappa og tidligere tennisener i Norge, Christian Ruud, til Eurosport.

Men for all del: Han var imponert over 20-åringens kamp mot 17 år eldre Federer.

– En morsom opplevelse. Federer spiller veldig hurtig, men han (Casper) viser styrke på slutten. Jeg hadde håpet Federer kunne blitt mer sliten, han er jo en god del år eldre, fortsetter Ruud på samme kanal.

Ruud hang ikke med hodet etter andre sett, brøt serven til sveitseren og ledet 2–0 i games mot et av sine store forbilder. Til slutt måtte Federer ha tiebreak for å slå den norske unggutten, som ledet 3–2, 4–3, 5–4 og 6–5 i games.

– Dette må være spesielt for Ruud, sa Eurosport-kommentator Eirik Fure etter at Ruud hadde brutt Federers første serve.

– Han har virkelig sluppet seg løs i det tredje settet, slo tennisekspert Christer Francke fast.

Selv tiebreaket ble spennende og endte med en knepen seier for sveitseren, som var nær å tape sitt første sett i turneringen. Det var uansett et smilende tennistalent som gratulerte Federer med seieren.

– Dette er en dag som vil gå inn i norsk tennishistorie og stå der for alltid, sa Fure.

– Mesterlig

Allerede i sitt første game mot en av tidenes beste tennisspillere gjennom alle tider, vant nordmannen. Selv om Federer hadde god kontroll på første sett og vant 6–3, imponerte Ruud.

– Dette er mesterlig, utbrøt Fure.

– Nå kan han senke skuldrene. Jeg regner med han har puls her i dag, supplerte Francke.

Ruud imponerte mot Federer i starten og holdt følge med sveitseren helt til det sto 3–3 i første sett. Så dro Federer fra og vant.

Alle trodde det var ferdig

I det andre settet viste Federer verdensklasse. 37-åringen, som er ranket som nummer tre i verden, holdt et forrykende tempo og vant hele 6–1 i det andre settet.

Da trodde alle det var ferdig. Men Ruud løftet seg og fikk en veldig god start på det tredje settet, da han vant det første gamet, før han brøt serven til Federer og ledet 2–0 i games.

Federer utlignet til 2–2 etter å ha brutt Ruud, men sveitseren var langt mer avslappet og den norske unggutten fikk styre mer av begivenhetene og gikk opp i 3–2, 4–3, 5–4 og 6–5 i sett.

– Laget av noe Federer sliter med

– Det er overraskende å se at Federer stresses og det er et kompliment til Ruud, sa Francke.

Sveitseren sikret 6–6 og tiebreak.

Der var Federer i føringen hele veien, men Ruud yppet seg også her og 20-åringen utlignet til 8–8 i tiebreak.

– Hva er du laget av? I hvert fall noe Federer sliter med, utbrøt kommentator Fure.

Dessverre ble det for tøft på slutten, feilet med en serve og tennisstjernen vant tiebreaket 10–8.

Ruud er ikke ferdigspilt i Paris. Senere fredag kveld skal han ut i doublekamp sammen med sin serbiske makker Miomir Kecmanovic. Det skjer mot duoen Federico Delbonis og Guillermo Durán fra Argentina.