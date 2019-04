Cecilie Jamtfall måtte legge opp som 18-åring. Nå advarer forskere mot jaget i ungdomsidretten.

Så igjen Bodø-smellen to ganger på video: Slik skal RBK-sjefen snu skuta

I dag er 22-åringen en av mange som var høyt oppe i idretten, men som har lagt opp. Flere forteller den samme historien.

Hun spilte på to aldersbestemte lag, seniorhåndball, regionslag, landslag og gikk idrett på videregående skole. Det endte med belastningsskader, som igjen førte til at gnisten og motivasjonen ble borte.

– Jeg fikk overbelastning i lårmuskulaturen, som resulterte i tretthetsbrudd i bekkenet. Det var for mye trening over lang tid. Jeg hadde brukt kroppen for mye.

Trønderen er et godt eksempel på de unge talentene som forsvinner bort. Det kalles rovdrift.

Hva skjedde med de talentfulle?

Postdoktor Christian Thue Bjørndal ved Norges idrettshøgskole har sett på faren ved at talentene dras i mange retninger. Klubb, region, landslag og skole har alle sine trenere som mener hva som er best for den enkelte utøveren og ikke nødvendigvis ser hele mennesket.

Dermed kan belastningen bli altfor stor. Det kan igjen føre til utbrenthet og skader.

Bjørndal tok doktorgrad på dette emnet i 2017: Talentutvikling i norsk håndball.

Han og medarbeidere fulgte 74 kvinnelige håndballspillere fra en landslagsårgang over fire år. I tillegg ble det gjort statistiske analyser på alle landslagsårganger for spillere født mellom 1986 og 1999 på kvinne- og herresiden.

Stjernene merker det best

Er det mindre rovdrift på de beste ungdommene i dag enn tidligere?

– Utfordringene er de samme. Det blir for mye på «stjernene», mener Bjørndal, som vet at flere ungdommer spiller på flere lag i klubben, deltar på ulike talentsamlinger og representerer både regionslag og aldersbestemte landslag.

– De aldersbestemte landslagene spiser alle pausene i kalenderen. Hvis du er så heldig eller uheldig at du blir tatt ut på et landslag, kan det gå i verste fall gå fire-fem år uten en pause i sesongen. Da er det rett fra landslaget om sommeren, da de yngre har sine mesterskap, til forberedelser med klubben før sesongstarten.

Bjørndal mener at selv det å få en eller to uker fri fra organisert trening, ikke er nok til å hente seg inn fysisk og mentalt.

Han legger til at utfordringene med for stor totalbelastning er verre nå enn tidligere, nettopp fordi nesten alle også velger skole med toppidrettstilbud.

Var ettertraktet og sa ja

Cecilie Jamtfall hadde deltatt på ungdoms-OL i Nederland om sommeren. I utgangspunktet hadde forbundet sagt at de unge ikke skulle være med på flere mesterskap i løpet av en sesong, men så kom det skader. Hun ble invitert til EM.

– Selvfølgelig takker jeg ja til det. Det var jo så kjekt, og jeg fikk en liten uke fri fra skolen. Plutselig begynte det å komme ganske kraftige smerter. Jeg tenkte at dette går over.

Hun prøvde med behandling, pause og variert trening. Ikke noe hjalp. Hun klarte ikke å løpe. Det var vondt. Hun kjente ikke igjen kroppen sin. I en alder av 18 år ga hun seg med håndball.

– Det tok lang tid før jeg ikke kjente noe ubehag når jeg trente, opplyser hun.

I dag er den hardtskytende bakspilleren snart ferdig utdannet fysioterapeut. Hun vet om mange jevnaldrende som var i samme situasjon.

I ettertid har hun tenkt at når man er ung, er det artigste man vet er å trene og spille kamper.

– Vi sa bare ja. Det er ikke vi som skal ta den beslutningen om at det blir for mye.

Som tenåring hadde hun ni treninger i uken pluss to kamper.

Sesongen sluttet aldri

Tre andre, jevngamle spillere, som i likhet med Jamtfall var på landslag og hadde høye ambisjoner, måtte også legge opp. Hvor stort det totale antallet er, har ikke forsker Bjørndal oversikt over.

Stine Haugstvedt (21) fra Bergen, Katarina Aho (22) fra Sandefjord og Dorthe Sjøkvist fra Kristiansand måtte gi opp på grunn av at kroppene ikke ville mer etter altfor harde belastninger. Alle savner å kunne drive idretten sin.

– Du aner ikke hvor mange treninger det var i uken, sier Haugstvedt, som pådro seg en belastningsskade som førte til problemer med knærne.

– Jeg kjenner meg veldig igjen i at det ble for mye. Og for lite samarbeid mellom klubb og skole. Som ung vil du ikke droppe ut fra noen av arenaene, men være med på alt.

Haugstvedt valgte å gi seg for to år siden.

– For oss på landslaget er håndballsesongen hele året med samlinger, kamper og mesterskap. Du får aldri noe pause. Når de andre på klubblaget hadde perioder med egentrening, hadde vi VM og så rett på oppkjøring til sesongen. Det var aldri noe avbrekk.

I dag har Haugstvedt begynt på sykepleien. Hun kan løpe, men må hele tiden ta hensyn.

Fikk sprøyter – spilte videre

22 år gamle Katarina Aho måtte gjennom en skulderoperasjon. Hun spilte på fire forskjellige lag, inkludert landslaget, ved siden av egentrening og skolegang på en toppidrettslinje med håndball.

Vestfoldingen rakk å spille i eliteserien for Flint bare 16 år gammel. En gang fikk hun to kortisonsprøyter i skulderen og beskjed om å hvile i tre uker, men endte med å spille kamp dagen etter.

– Jeg hadde veldig lyst og turte ikke å si imot. Jeg hadde jo fått muligheten som ung til å spille på høyt nivå.

Aho følte seg presset til å spille bare kamper, men ville trene også.

Som 17-åring kjente hun at kroppen var utslitt. Tenåringen hadde ikke ork til å stå opp. Det var et slit å komme seg på trening. Etter et EM for junior ville hun ikke mer.

Savnet at noen så helheten

Disse jentene kjenner hverandre. Noen har vært sammen på landslag og mesterskap. Også for Dorthe Sjøkvist (22) var håndballen en stor del av livet.

Derfor ble det naturlig å begynne på en idrettslinje på videregående. Da toppet det seg. Hun trente hver dag på skolen og med laget om kvelden.

Ungjenta var med på 18-årslaget og deltok i den landsomfattende Lerøyserien, hun spilte kamper i 2. og 3. divisjon for damelaget og kom i tillegg på landslaget. Oppi det hele var det bylags- og regionsamlinger.

– Jeg tenker at alt dette kunne gått fint, men som ung er man uvitende om hva som er best for seg selv når det kommer til belastning, sier Sjøkvist.

Det ble tatt lite hensyn til at hun spilte på flere arenaer, som da hun kom hjem fra landslagssamling med ordre om full restitusjon.

Damelagstreneneren forventet omtrent at hun skulle bli med på intervalltrening med klubblaget dagen etter. Det endte med beinhinnebetennelse.

Dagen etter at hun kom hjem, etter å ha vært så god at hun kom med på All star-laget i Lerøyserien, var karrieren over.

– Jeg var ferdig. Som 19-åring var jeg sliten og lei.

I dag er Sjøkvist student i Bergen og trener litt på egen hånd.

Spillerutvikling i norsk håndball. Christian Thue Bjørndal har tatt doktorgrad på dette emnet. Gjennom fire år ble 74 kvinnelige spillere fra en 2-årig landslagsårgang i håndball fulgt nøye. Det ble benyttet feltarbeid, en rekke dybdeintervjuer med spillere og trenere fra klubb, skole og forbund og kvantitative analyser av trenings- og kampdata. Målet var å undersøke utfordringene og mulighetene for spillerutvikling i norsk håndball med spesielt fokus på de best presterende ungdomsspillerne. Flere studier er allerede publisert fra prosjektet. Se mer på handballcoach.no