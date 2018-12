Dansk ekspert koser seg med norsk mageplask: – Befriende

Per Tovmo er øyne og ører for sentralbanksjefen

Denne drakten er verdt over 10 millioner kroner i året for Brann

Saken oppdateres.

Onsdag kveld tapte Norge sin andre kamp i håndball-EM. Nå er veien til EM-medaljer lang og kronglete.

At Norge ble rundspilt og tapte 23–31 for Romania, overrasker også håndballentusiaster i utlandet.

– Vi har sett det norske laget og i sjokk fulgt med på hvordan de har falt fullstendig gjennom, sier håndballredaktør i danske TV 2 Dan Philipsen i en artikkel på kanalens hjemmeside.

FIKK DU MED DEG DENNE? Syltynt håp om EM-gull: Slik blir Norges vei videre.

– Rystende, men befriende

Norge har vunnet seks av de siste syv europamesterskapene på kvinnesiden. Montenegro vant i 2012. Nå kan det altså bli en ny vinner. Philipsen sier at dansker alltid har kunnet «se misunnelig opp mot fjellene».

– De har hatt noen skader, men at de er blitt så dårlige på så kort tid, er rystende, men egentlig også en smule befriende, sier Philipsen, som beskriver det som «ganske utmerket» for håndballen at Norge nå har problemer.

Phillipsen mener at sterkt forsvarsspill og gode målvakter alltid har vært styrker for det norske laget, men at begge deler har manglet så langt i EM.

Phillipsens kollega i dansk TV2, trenerprofilen Bent Nyegaard, trekker spesielt frem målvaktspillet i Romania-kampen.

– Norge lærte at når forsvarsspillet ikke er bedre og blir testet på så høyt nivå, så faller målvaktspillet sammen. Det fungerer ikke, sier Nyegaard, som mener de norske målvaktene Silje Solberg og Katrine Lunde vanligvis er blant verdens beste.

Fikk du med deg det avslørende intervjuet med Cecilie Leganger? Landslagslegenden åpner opp om dramatisk møte med Marit Breivik: «Dette finner jeg meg ikke i»

Frustrasjon

«Vi prøver ikke å la frustrasjonen spre seg, men på et tidspunkt er det det som skjer», sa kaptein Stine Bredal Oftedal til TV3 etter kampen.

Det la også den svenske eksperten Martin Frändesjö merke til.

– Det er noe som ikke stemmer i det norske laget. Det er en frustrasjon som jeg nesten aldri har sett før. Hele benken ser nesten apatisk ut, sa den tidligere landslagsspilleren Frändesjö i direktesendingen på TV10.

Etter braktapet for Romania hadde ikke Hergeirsson gitt opp semifinaleplass. Han innrømmet imidlertid at to tap på tre kamper er en ny situasjon for laget.

– Vi må se om det kan være noe læring i det når vi først står i den situasjonen. Det er uvant. Samtidig har vi et uferdig lag. Også har vi fått utfordringer tett opp mot mesterskap som har gjort at vi må få en del nye ting på plass, sa Hergeirsson.