De ble vraket til EM - nå får de likevel spesielle roller under mesterskapet

Nest-Sotra kjører over syv timer i privatbil til årets viktigste kamp: - Må ikke være Barcelona for å slå AaFK

Saken oppdateres.

Silje Waade (24) og Ingvild Bakkerud (23) ble vraket til EM i Frankrike, som for Norges del starter med kamp mot Tyskland 1. desember.

Begge hadde innstilt seg på at det ikke ble noe mesterskap denne gangen, og de hadde aldri trodd at de skulle få være med likevel.

Begge ble nøye vurdert, og Waade, som spiller i Vipers, var med og tok EM-gull med laget så sent som i 2016. Den høyre kantspilleren fikk mye ros for sitt forsvarsspill i det mesterskapet.

Ingvild Bakkerud har også spilt landskamper, så sent som i høst. Hun er venstreback, opprinnelig fra Kongsberg, nå proff i Danmark.

Hergeirsson har en plan

Landslagstrener Thorir Hergeirsson har tenkt langt frem når han velger en slik løsning med å ta med de to. Det betyr 18 spillere, to mer enn det som den offisielle troppen kan inneholde.

Han begrunner det slik:

– Årsaken er at det er godt å ha reservene i nærheten. Vi får bedre treninger for dem som trenger håndballtrening til enhver tid. Dessuten får vi erfaring med å være en større tropp.

Hergeirsson planlegger allerede nå mot VM i Japan neste år, og OL i Tokyo i 2020. Da er troppen helt nødt til å bli større på grunn av avstander.

– Det er ikke lett å få inn folk i løpet av kort tid. De må akklimatiseres, forklarer han.

Det er nemlig lov til å foreta bytter i troppen dersom noen blir syke eller skadet.

– Vi skal hente erfaring med det vi gjør nå. I tillegg til at vi får en stor treningsgruppe gjennom perioden. Det er en stor fordel.

FIKK DU MED DEG? Den omstridte milliardæren pumper penger inn i sjakken. Nå kan Magnus Carlsen ødelegge drømmen hans.

Flere må ta belastningen

Hergeirsson er opptatt av at flere spillere må fordele belastningen over tid, ikke minst før og under mesterskap.

– Vi tror at det blir mer aktuelt i fremtiden. Han sikter til at idrettsledere, de som styrer politikken, sier at nasjonene må passe på spillerne, for det blir for mye.

– Men vi ser at det motsatte skjer. Kampene blir bare flere og flere.

Både Hergeirsson og hans co-trenere tror at troppen i årene som kommer må være større for å håndtere den store mengden av kamper.

Derfor gir han Waade og Bakkerud sjansen til å følge landslaget i tykt og tynt de neste dagene. De skal spille på rekruttlandslaget i to kamper, den siste mot Island torsdag, men deretter slutter de seg til EM-troppen.

En god test

Landslagets tradisjonelle turnering før mesterskap, Møbelringen Cup, byr på kamper torsdag, lørdag og søndag.

Ungarn innleder mot Norge.

– Da møter vi et nytt og relativt ungt lag. Ungarn har med noen kjente og mange nye, lovende spillere. De er en potensiell motstander i en mellomrunde i EM.

Han mener at kampen mot danskene blir en fight.

– De har et lag på gang og det blir spennende å se hva de utvikler nå fremover. Den største favoritten av alle er imidlertid Frankrike, som vi møter søndag. De har et lag som kan slå oss på gode dager og vi må spille godt for å slå dem.

Hergeirsson mener at kampene i denne cupen gir en god målestokk på hvor Norge står før EM. Da får han de referansene han trenger for å vite hva som skal forsterkes.