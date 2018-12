Den ferske håndballeksperten topper liste: – Det er stas

Saken oppdateres.

BREST: – Jeg visste ikke at jeg var den mestspillende EM-spilleren gjennom tidene. Det var litt stas.

Bærumsjenta, som er ekspert i studio for TV3 under det pågående mesterskapet i håndball, har godt grunnlag for å uttale seg under EM. Hun har nemlig en imponerende statistikk.

Hun har spilt 52 kamper i EM, fra året 2000 og deretter i perioden 2004–2014. Da ga hun seg på landslaget.

Ingen av de tre neste på denne norske listen kan ta henne igjen, for de har lagt opp. Katrine Lunde har 40 EM-kamper og er nummer fem, men det skal mye til at hun får med seg nok kamper til å gå forbi sin tidligere kollega. Dyhre Breivang og Lunde er begge 38 år. (Se fakta).

Målfarlig Riegelhuth Koren

Når det gjelder mål, er imidlertid Linn-Kristin Riegelhuth i særklasse med 190 scoringer. Heidi Løke med sine 125 på tredjeplass må skynde seg. (Se fakta)

Dyhre Breivang og Riegelhuth Koren var lagvenninner i Larvik og på landslaget i mange år. Dyhre Breivang ser tilbake på den tiden med glede, og hun synes det er fint at hun nå kan bruke den kunnskapen hun har opparbeidet seg.

Selv husker hun godt en sur 6. plass under EM-debuten i 2000.

– Ja, det var mitt første mesterskap. Jeg var 20 år og ble hentet inn for Kjersti Grini som var skadet. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men jeg fikk en positiv opplevelse i Romania selv om det ikke ble medalje til Norge.

Da hun kom på landslaget for å bli, eter skader og vraking, startet det med gull i 2004. Siden skulle det bli fire EM-gull til, ett VM- og to OL-gull.

– Savner du å være en del av laget?

– Ja, i mesterskap, fordi det er så veldig spesielt. Men jeg vet hvor mye trening som ligger bak. Det er fint å være ringside også, for da får jeg kjenne litt klister- og svettelukt likevel.

Mesterskapsdebut

Som ekspert på TV står hun i studio i Brest med Frode Kyvåg ved siden side. Programleder er Christian Ramberg. Daniel Høglund er kommentator med Geir Oustorp ved sin side.

Det er første gang Dyhre Breivang er ekspert i et mesterskap.

For denne gjengen går turen videre til Nancy torsdag, hvis ikke Norge går på flere smeller. De regjerende europamestrene må og bør komme seg videre til mellomgruppen fra en gruppe på fire lag, der kun ett skal bort før neste steg.

Skjønt Romania overbeviste mot Tsjekkia. De rødkledde ledet stort underveis, men så ble det 31–28-seier til slutt.

– Romania slapp seg ned underveis, og gjorde ikke mer enn de måtte. De er slåbare, sier hun.

Trodde det skulle snu

Dyhre Breivang innrømmer at hun hadde det vondt under Norges kamp.

– Jeg sitter og venter på at «nå snur det, nå snur det», så går det ikke. Det er kjedelig å tape på egne feil og det man har snakket om.

– Hvordan tror du spillerne hadde det ut over lørdagskvelden?

– De hadde nok lyst til å spille med én gang. De ville helst ikke ha ventet til mandag.

– Ditt råd til laget?

– Hold fokus på dere selv og gjør det dere kan.