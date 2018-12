Her er sporene etter Odin

To trøndere til Idol-finalen - Jeg er så motivert til å jobbe hardt med musikken

Trondheims superstjerne: - Jeg kan fint gå på gata her, uten å bli gjenkjent

Røde tall truer langrennsverdenen: – Det hjelper ikke at Norge har et kjempestort budsjett hvis sporten ikke overlever

Den norske giganten: – Nå har jeg troen på at det kan gå

Den norske giganten: – Nå har jeg troen på at det kan gå

Mann dømt for bilangrep i Charlottesville

Den norske giganten: – Nå har jeg troen på at det kan gå

Saken oppdateres.

Norge-Ungarn 38–25

NANCY: Stine Bredal Oftedal ble kåret til kampens beste, og var en servitør av verdensklasse. Hun matet strekspiller Heidi Løke med utsøkte pasninger.

– Hun følger med hele tiden. Jeg kan spille til henne i blinde, sier spilleren på Györ og landslaget om Løke.

Hun forteller at det rørte seg veldig mange tanker i hodet hennes før den viktige kampen mot Ungarn.. Det gjaldt å rydde opp og vite hva laget skulle – nemlig å stå kompakt i forsvar. Ta det derifra.

– Det har vært mye aktivitet i topplokket. Og jeg har kjent på mye følelser. Men det handler om å bli sulten igjen.

Hun forteller at hun har troen på at Norge skal klare sin del av oppgaven, nemlig å ta seg til semifinalen, er stor. Det betyr å slå Nederland tirsdag og Spania onsdag i de siste kampene i hovedrunden. Deretter er Norge selvsagt avhengig av at Romania vinner alle sine kamper.

Fikk en kickstart

Forsvaret satt fra start i dette oppgjøret. Og målvakt Katrine Lunde vokste seg både stor og trygg. Dermed kunne Norge også kjøre på med sitt angrepsvåpen, der nesten hele kobbelet av spillere bidro.

– Nå er jeg virkelig lettet, sa Bredal Oftedal da hun gikk fra TV-kameraer til TV-kameraer, radioreportere og til den skrivende presse. Hun smilte med hele seg, snakket om kroppsspråket spillerne hadde vist på banen. Nå var det mange «high fives».

Det manglet nemlig totalt i den første kampen mot Tyskland, da det ble tap med ett mål. Norge var tafatte og skylder bare på seg selv.

Denne mangelen på energi og entusiasme irriterte nittedølen, som denne gangen gikk foran sammen med målvakten Katrine Lunde. Begge er i kapteinsteamet, og hadde som oppgave å oppildne medspillerne før kamp.

Hun sier at hun og flere har prøvet å samle gjengen foran denne kampen. Det største ønsket var å fremstå bedre enn laget hadde gjort til nå. Selv fikk hun til tolv målgivende pasninger, og det i seg selv var meget underholdende.

I verdensklasse

Da kampen var over, og Norge hadde vunnet så solid, fikk hun ros fra Ungarns danske trener Kim Rasmussen. Han mente at Stine var i verdensklasse. Ikke fordi hun scorer seks mål, men fordi hun tar tak og står bak hovedtyngden av de nest siste målene. Innspill til strek, pasninger til medspillere som scorer eller utspill til ving.

– Jeg synes at jeg og Heidi har hatt en bra link i mange av kampene. Vi prater også mye på forhånd og planlegger et par ting, sier kapteinen.

Bredal Oftedal er rå, og får de beste skussmålene av alle på laget.

Henny Reistad, som selv hadde sitt internasjonale gjennombrudd med landslaget bare i den fjerde landskampen, syntes at kapteinen var virkelig stor.

– Hun ser alle og bryr seg om alle, mente Vipers-spilleren.

Nå blir det fri

Selv gleder Bredal Oftedal seg veldig til fridagen lørdag, da det hverken er trening eller pressemøter. Hun har fått besøk av søster Hanna Bredal Oftedal. Hun er kommet fra Paris for å være med søsteren, og det blir kaffe og god mat. Julegavene er landslagsspilleren allerede ferdig med.

– Hun ligner seg selv etter å ha vært ute en stund, og bruker det til de til å finne rytmen og farten. Det er slik en kaptein fremstår, sier trener Thorir Hergeirsson.

Han tenkte på at Bredal Oftedal måtte stå over Møbelringen cup før EM på grunn av at hun hadde av en lårskade. Dermed trengte hun tid til å komme inn i rytmen.

– Hun gjør det en kaptein skal gjøre, sa han, og mente at hun gikk foran.