Dette er de uenige om i Nora Mørk-saken

Dette er uttrykk for at folk og fagmiljø er for mye hjemme alene og trenger jording

Oilersbørsen: Her er toppen, floppen og overraskelsen etter seieren over Sparta

Saken oppdateres.

ZAGREB: Mens herrelandslaget forbereder seg til hovedrunden i EM og møtet med Serbia torsdag, er det fortsatt saken om Nora Mørks misnøye med ledelsen i Norges håndballforbund som stjeler de største overskriftene.

Norsk håndballs fremste stjerne truer med å trekke seg fra landslaget.

Mørk mener forbundsledelsen ikke tok på alvor varselet om at de stjålne, private bildene av henne kunne være spredd på herrelandslaget under Golden League-samlingen i slutten av oktober.

De ulike partene i saken er uenige om flere forhold. Det ene er timingen.

Herrelagets kaptein, Bjarte Myrhol sa etter kampen mot Østerrike tirsdag at han reagerte på at Mørk gikk ut med saken samme dag som de skulle spille en avgjørende kamp i EM.

– Det var en samlet tropp som syntes det var kjedelig at det kom ut på det tidspunktet det gjorde, og måten det kom ut på, sa Myrhol, som ringte Mørk på morgenen tirsdag.

– Jeg er veldig uenig i timingen, og det sa jeg rett ut, la Myrhol til.

Menn som ikke har bidratt

Onsdag svarte Mørk i et brev til NTB. Der skrev hun at det er sårt for henne at Myrhol gikk ut med kritikken i mediene, i og med at han er en ekte helt for henne og familien.

– Jeg ber pent om forståelse for at jeg ikke har kunnet kontrollere timingen og er fanget av menn fra idrettens ledelse som ikke har bidratt, skrev hun i brevet, der hun ifølge NTB først og fremst kritiserer idrettens ledelse.

Årsaken til at saken havnet i mediene tirsdag er trolig at styret i håndballforbundet behandlet saken ferdig under styremøtet søndag.

Der bestemte de seg for ikke å godta Mørks krav om en offentlig beklagelse. I stedet sendte de henne et brev med en beklagelse.

Varslet Hergeirsson?

«Menn fra idrettens ledelse som ikke har bidratt» er det sentrale i Mørks kritikk.

Stridens hovedkjerne er hva som ble sagt i et møte mellom kvinnelandslagssjef Thorir Hergeirsson og generalsekretær Erik Langerud 3. november.

Spørsmålet er om Hergeirsson denne dagen varslet Langerud om at bildene av Mørk skal ha sirkulert på herrelandslaget.

Islendingen var blitt varslet om dette fra Mørks far noen dager i forveien. Spredningen av Mørks bilder var på det tidspunktet ikke kjent i mediene.

Ja, jeg varslet, har Hergeirsson hevdet til VG.

Nei, hevder Langerud.

Mørk-leiren stoler på Hergeirssons versjon. De mener ledelsen i håndballforbundet somlet fælt med å ta tak i saken og at de dermed ikke tok det Mørk mente var seksuell trakassering fra kollegaene på herrelaget på alvor.

Håndballforbundets ledelse på sin side hevder at de ikke ble gjort klar over saken før under Møbelringen cup i slutten av november.

Mener styret har lite å beklage

Mørk hevder at saken kunne vært ute av verden allerde den første uken i november om forbundsledelsen hadde tatt tak i det hun mener var et varsel fra Hergeirsson.

Langerud har ikke besvart Aftenpostens henvendelser i saken og henviser til håndballpresident Geir Kåre Lio.

– Det er noe vi kunne gjort bedre i den tidlige fasen av prosessen, men det ville ikke hatt noen innflytelse på saksbehandlingen, vurderinger, beslutninger og tidsbruk i saken, sa Lio til Aftenposten onsdag.

Mer ønsker han ikke å uttale seg om saken nå.

Tirsdag sa han at meldingene i starten kanskje var «litt uklare og oppfatningene forskjellige. Vi kunne ha skrevet en omforent virkelighet som vi kunne agere på, men bortsett fra det mener styret at vi har lite å beklage».

Herrelaget ble først konfrontert med saken da de igjen var samlet tredje juledag.

Deres versjon var at noen på laget hadde mottatt bildene på telefonen, at de hadde blitt omtalt i laget og slettet.

Ingen på laget fikk kritikk eller en advarsel som følge av saken.

Løke i tvil om landslagsfremtiden

Onsdag skrev VG at seks spillere på kvinnelandslaget sendte et brev til håndballforbundet for halvannen uke siden der de støttet Mørk.

– Vi skrev at forbundet bør komme med en beklagelse, og at de tar tak i saken og ser alvoret i den, sier Heidi Løke til avisen.

Hun skrev under på brevet sammen med blant andre landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

– Dette får også meg til å tenke over hvorvidt man kan jobbe under en slik ledelse. Andre vil nok tenke det samme, sier Løke.

I brevet til NTB ber Mørk alle menn om å ta en pust i bakken, heve blikket og tenke over hvordan situasjonen oppleves for henne som kvinne.

– Du er naken og sårbar for resten av livet. Du får aldri vite hvem som ser eller har sett deg. Du føler trykket hver dag, hver kveld og hver natt. Opplading til mine kamper i mitt mesterskap og min hverdag er preget av de vondeste tankene.