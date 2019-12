Saken oppdateres.

Alt har gått i Norges favør i håndball-VM mandag. Både Serbia og Danmark vant sine kamper og dyttet det norske laget et langt steg mot semifinale.

Vinner de mot Sør-Korea, så har de veldig gode muligheter til å nå en semifinale.

Sør-Korea er et relativt ungt og urutinert lag. De tapte 33–36 for Serbia søndag. Samtidig sto de også for en imponerende seier over Danmark i gruppespillet, laget Norge slet med å slå søndag.

