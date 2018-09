Drama i kampens siste sekund: Byåsens seierstørke fortsetter

En skade bidro til at Espen (27) valgte motbakkeløping: – Det er mer skånsomt for bena

Saken oppdateres.

Rælingen 29–29 Byåsen

Byåsen gjestet nyopprykkede Rælingen til trønderens tredje kamp i årets sesong i Eliteserien. Trønderne sto med to tap foran søndagens oppgjør, og var dermed sugen på sesongens første seier.

Det ble ikke en realitet etter at 60 minutter var unnagjort. Faktisk kan Byåsen prise seg lykkelig for at det til slutt ble poeng hjem til Trondheim, etter at de havnet under 28–29 med kun 30 sekunder igjen på klokka.

Anna Kallestad reddet det ene poenget med scoring helt på tampen. Dette var likevel et skuffende resultat for Byåsen, som tidligere har flagget ambisjoner om medalje.

De rødkledde fra Trondheim fikk en svært dårlig start på kampen og lå under 13–8 etter at 20 minutter var spilt. De siste ti minuttene av omgangen slo trønderne tilbake, og ledet 17–16 til pause.

Neste kamp er hjemme mot Fana, som i likhet med Byåsen ennå ikke har vunnet i årets sesong.