EM-sjokk i Norges gruppe

Rune Olsø har laget et nytt nettsted

Vi ble møtt av et islagt torg hvor mange har falt stygt og skadet seg

Direkte fra 20.30: Følg Norges EM-åpning her

Direkte fra 20.30: Følg Norges EM-åpning her

Direkte fra 20.30: Følg Norges EM-åpning her

Direkte fra 20.30: Følg Norges EM-åpning her

Saken oppdateres.

Frankrike-Portugal 25–28

TRONDHEIM: Gruppe D i håndball-EM var ventet å bli en ganske grei parademarsj for Norge og Frankrike.

Fredag kveld viste imidlertid Portugal at de har tatt store steg de siste årene, og at de kan yppe seg også mot de aller største. Portugal spiller EM for første gang på 14 år. De hadde det norske publikumet i ryggen, og de endte opp med å sjokkere franskmennene.

– Det er hardt å tape første kampen. Portugal er et bra lag. Det var en vanskelig kamp. Vi startet bra, men de spilte tøft. Når vi bare scorer 25 mål mot Portugal, da vinner vi ikke, sa Nikola Karabatic i pressesonen etter kampen.

– Ikke råd til å tape

Norge EM-åpner mot Bosnia-Hercegovina senere fredag kveld. Ender det med norsk seier, kan de gjøre EM-livet virkelig surt for Frankrike når lagene møtes søndag.

– Vi må gjøre oss fort ferdig med kampen mot Portugal, fordi vi har en kamp mot Norge rett rundt hjørnet. Vi har ikke råd til å tape. Det blir som en EM-finale, som vi er nødt til å vinne hvis vi skal komme oss videre. Men Norge er et veldig bra lag, så det kommer til å bli vanskelig, sa Karabatic.

– Vi er i en vanskelig gruppe med Norge og Portugal, men sånn er det. Vi må bare prøve å reise oss for å kunne kjempe om å gå videre, fortsatte superstjernen.

Frankrike med kniven på strupen

Vinner Norge sine to første kamper, og Portugal får poeng mot Bosnia-Hercegovina søndag kveld, vil EM være over allerede etter tre dager for Frankrike.

En annen måte å se det på er at dette var et dårlig resultat for Norge, i og med at Frankrike spiller med kniven på strupen når lagene møtes søndag.

– Dette er forferdelig for Norge. Nå kommer Frankrike til å ha alt å spille for, sa Viasats håndballekspert, Joachim Boldsen, i studioet etter kampen.

Tidligere landslagskeeper Ole Erevik poengterte imidlertid at Norge nå hadde sjansen til å slå dem ut.

– Slår Norge Frankrike, så kommer de til å ryke ut, sa Erevik.

Frankrike ledet med ett eller to mål de første 20 minuttene, men da snudde også kampen. Portugiserne ledet en stund med tre, men to reduseringer av den franske superstjernen Nikola Karabatic gjorde at forskjellen var ett ved pause.

Snudde kampen

Frankrike skjerpet seg og ledet med ett mål 12 minutter ut i den andre omgangen, men nok en gang snudde portugiserne kampen.

Med 11 minutter igjen av kampen ledet de 22–19 over den franske storfavoritten, som aldri klarte å komme tilbake.

Diogo Branquinho ble kampens toppscorer for vinnerlaget, Dika Mem scoret like mange for Frankrike.

Saken oppdateres.