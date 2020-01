EM-sjokket gir Norge en uventet mulighet

Frykter at viktig tilbud til syk far forsvinner

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Norge kunne ikke bedt om en bedre EM-start. Bosnia-Hercegovina ble, som ventet, mange nummer for små. Den store overraskelsen kom før det norske laget i det hele tatt fikk vist seg frem på parketten foran over 8.000 trøndere.

Miniputten Portugal slo verdensnasjonen Frankrike med tre mål. Dermed kan de norske hjemmehåpene sende medaljefavorittene ut allerede søndag.

Hvis Norge vinner mot franskmennene og Portugal tar minst ett poeng mot bosnierne, da er det over og ut for Frankrike.

Trener Christian Berge la etter åpningsseieren ikke skjul på at den muligheten gir litt ekstra motivasjon.

– Det trigger meg iallfall, jeg tror det trigger dem, sier han og pekte inn mot garderoben hvor spillerne feiret seieren.

Berge storkoste seg i barndomsbyen, og det var ingen tvil om at opplevelsen ga mersmak.

– Det var moro med stemningen. Nå gleder jeg meg vanvittig til Frankrike-kampen.

– De kommer i 150

Han benyttet imidlertid muligheten til å advare mot hva som venter, trenere gjør ofte det i slike situasjoner.

– De er mye bedre enn det laget vi møtte i dag, men de fikk mye trøbbel mot det offensive forsvaret til Portugal, vurderte han, og la til:

– De skal spille seg litt mer i form og få til samhandlingen bedre. De kommer i 150, det kan jeg love deg. Det skal vi også gjøre, forsikret han.

Pessimistene vil kanskje tenke at det kan slå negativt ut for Norge at Portugal vant. Nå må jo Frankrike vinne, og i slike situasjoner pleier store lag ofte å gjøre nettopp det. Berge tenker ikke slik.

– Det spiller ingen rolle for oss. Vi har noen arbeidsoppgaver uansett, uavhengig av hvordan de spiller. Vi har noen planer, så får vi se hvordan vi lykkes, sier han.

Hyller publikum

Å se mørkt på det franske tapet, det gidder heller ikke Sander Sagosen å gjøre.

– Frankrike har lyst til å slå oss uansett, på samme måte som de hadde lyst til å slå Portugal. De var bare ikke gode nok. Vi ser på søndag om de er gode nok til å slå oss, sier mannen som var fredagens gigant.

Han ser meget lyst på den overraskende situasjonen som har dukket opp før mesterskapets andre kamp.

– Det er deilig for oss at vi har en matchball mot Frankrike og kan slå dem ut allerede nå. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har hatt mest fokus på vår egen kamp, og jeg skal suge på denne karamellen og være fornøyd med prestasjonen vår.

Proffen, som til daglig tjener til livets opphold i nettopp den franske hovedstaden, advarer mot det som kommer.

– Det er lett å avskrive dem etter en kamp. Jeg kjenner mange av de gutta der, og jeg vet hvor hva som skjer med dem etter en slik kamp. De har vært med på denne scenene i mange år, og vi skal ikke undervurdere dem, sier han.

Sagosen la ikke skjul på at det var en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse da han spilte foran en utsolgt hall i byen han kommer fra. Nå tror han at nok en trønderfest kan være det som skal til for å ryste de kontinentale gjestene.

– Når vi har denne stemningen og dette publikumet i ryggen, da skal vi bli vanskelige å slå.