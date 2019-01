Ekspertene enige: Nå må Norge takle den røde veggen av dansker

- Jeg håper ikke Vipers blir for dominerende

Saken oppdateres.

HERNING: Begge lag er ferdig med sine forpostfektninger i håndball-VM. Fire kamper mot svakere motstand før trøkket kommer.

Nå skal showet foregå i en stappfull hall, der tilskuere og spillere får frysninger når nasjonalsangene kommer. Fire røde vegger med 15.000 tilskuere vil omkranse banen.

Omtrent 4000 er nordmenn, resten dansker. Hjemmelagets ville horder kan fort bli hjemmelagets åttende spiller.

– Det spørs hvordan Norge takler at motstanderen har en ekstra spiller i ryggen. Uansett blir dette den første reale testen. Det som venter Norge, er en skikkelig knokkelfight.

Det sier Randi Gustad, mangeårig landslagsspiller, og med lang erfaring som ekspertkommentator i TV 2.

Etter hennes oppfatning, møter Norge en gullfavoritt som er et mye mer rutinert vinnerlag.

Hun tilføyer at Norge er fullt på høyde sportslig og at det blir en åpen kamp. Danmark har imidlertid mer i sin bagasje i form av titler, både OL- og to EM-gull. Men «kun VM-sølv», som Norge.

10 siste møter Norge-Danmark 2018: 23–33

2018: 27–25

2017: 19–24

2016: 25–25

2016: 30–34

2015: 28–33

2014: 32–31

2014: 22–34

2013: 32–26

2012: 23–35

Får stor betydning for videre ferd

Og nettopp VM-tittelen er målet for begge lag. En billett til semifinalen kan ligge i potten torsdag.

Det mener også Frode Kyvåg. Den mangeårige treneren og ekspertkommentator for flere kanaler, nå sist TV3 i kvinnenes EM, ser for seg dette:

– Hvis vi slår Danmark, kan vi tillate oss å tape for Sverige eller Ungarn i hovedrunden, som vi krysser med i Gruppe D. Hvis det derimot blir tap, er Norge helt avhengig av å slå Sverige og Ungarn i hovedrunden.

Kyvåg ser noen små forskjeller på lagene, som at han holder en knapp på danskenes keeper Niklas Landin Jacobsen. Han spiller til daglig i storlaget Kiel, der Norges Harald Reinkind har vært god i høst.

Men Norge har bedre kantspillere i Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen. Riktignok roser han danskenes Kasper Mortensen, som i likhet med Jøndal nærmest aldri bommer fra kanten, men det norske paret er bedre.

– Og så har vi Bjarte Myrhol som går foran som strekspiller. Jeg var litt spent på ham på forhånd, men Bjarte har virkelig levert på høyt nivå.

Selv om Norge også har gode bakspillere, ikke minst i Sander Sagosen som er en komplett spiller, er Lauge og Mikkel Hansen også stjerner internasjonalt.

– Rasmus Lauge er nøkkelen. 27-åringen, er en god skytter, men ofte også nest siste mann på ballen. Våre forsvarsspillere må opp i ansiktet på ham, og vite at han alltid går til høyre for seg selv.

Lauge er også sentral i topplaget Flensburg, der det er fire nordmenn.

– De kjenner meg og jeg kjenner dem, sa han etter at Danmark sent tirsdag kveld vant 41–20 mot Østerrike.

Fordel hjemmelaget I flere VM har vertsnasjonen vunnet til slutt. 2007: Tyskland 2013: Spania 2017: Frankrike

Motstanderne må slites ut

Kent Robin Tønnesen skulle så gjerne vært med. Akkurat nå er bakspilleren, som vanligvis er fast på landslaget, hjemme i Norge. Neste uke skal han ta av gipsen på hånden som fikk et brudd på siste samling med landslaget før avreise VM.

Tønnessen tror at Danmark har et større press, men han synes hjemmelaget har spilt bra til nå.

– Norge er på en god dag kapabel til å slå Danmark. Jeg vet at alle gutta gleder seg.

Han fremhever Danmarks gode forsvar, og kvalitetsspillere på hver eneste posisjon. Dessuten mener han at laget har en bredere tropp.

– Det blir viktig at vi setter tempoet i kampen, og får gjort motstanderne slitne.

Danmarks medaljefangst I OL: Gull (2016) I EM: Nasjonen med flest medaljer på herresiden, 2 gull (2008, 2012), 3 bronse (2002, 2004, 2006) I VM: Sølv (1967), bronse (2007), sølv (2011)

Får påfyll av tilskuerne

Kristian Kjelling, tidligere landslagstrener, nå sjef for Drammens herrelag og ekspertkommentator i TV3 i Herning, ser for seg en fysisk kamp.

– Lagene kommer til å gå ut hardt og være tøffe med hverandre. Men det blir jevnt, og avgjort i de siste ti minuttene.

Kjelling spilte selv mange år i Danmark, og kjenner den sterke håndballinteressen.

– Danskene kan bli båret frem på en bølge. Når de scorer, får spillerne masse energi. Men heldigvis har de norske også spilt mange kamper under slike omstendigheter med klubblaget eller i mesterskap. De takler det.

Hva sier så spillerne selv? Sander Sagosen forteller at Norge skal ha fokus på sitt spill og bare gå ut og kose seg.

Han mener at danskene yter 10–15 prosent ekstra når de har så mange tilskuere i ryggen, men er krystallklar:

– Om fansen er på vår side eller på den andre siden betyr ikke så mye. Men det er alltid fett å ha den norske fansen i ryggen. Jeg håper bare at det kommer flere og flere til de neste kampene.

– Kampen mot Danmark kommer til å leve sitt eget liv, sier Bjarte Myrhol.

Han spiller i en dansk klubb og er ikke redd for trykket han vet kommer.