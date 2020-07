En av verdens beste tennisspillere forsvant plutselig i 2011. Ni år senere avslører svensken sannheten.

Robin Söderling er den foreløpig siste i rekken av svenske verdensstjerner i tennis. Grusspesialisten var den første til å slå Rafael Nadal på Roland Garros (2009) og var på toppen av karrieren da alt plutselig stoppet. I en storturnering i hjemlandet i 2011 dominerte han og slo David Ferrer (nummer seks i verden på det tidspunktet) i finalen. Det ble hans siste profesjonelle kamp.

Forklaringen var at den da 26 år gamle spilleren ble satt ut av kyssesyke. Avbrekket fikk ryktene til å gå. Christophe Rochus, tidligere belgisk tennisspiller, tvilte og antydet at svensken var dopet.

Dopinganklager

– Han vant turneringen i Båstad i 2011 og har ikke spilt tennis siden. Det sies at han er alvorlig syk, men vi kan ikke se bort fra at det er veldig mistenkelig, sa Rochus i et intervju.

– Han nådde toppen av sin karriere og kunne plutselig ikke spille mer tennis. For meg er det litt for spesielt, sa Rochus.

Söderling kommenterte anklagen slik på Twitter i 2013:

– Jeg har gjennom årene lært meg at det ikke er lurt å kommentere rykter og skittsnakk. Det kommer hele tiden nye ting. Det går dessverre ikke an å verne seg mot dette. Da er det bedre å bruke energien på noe annet, som å komme tilbake på banen, fortsetter han.

I dag har Robin Söderling en helt annen forklaring på hva som skjedde da han overraskende forsvant fra idretten etter turneringsseieren i Swedish Open.

På vei hjem til Monte Carlo etter kampen mot Ferrer, sank han ned i en «bunnløs svart avgrunn uten oksygen».

– Noen timer tidligere hadde jeg prestert mitt livs beste tennis på hjemmebane. Men det var tydeligvis bare dødskramper, sier han i programmet Sommar i P1 på SVT.

Måtte bort fra tennisen

Presset av hele tiden å prestere mot verdens beste ble for stort. I 2009 begynte han å utvikle angst. Til slutt ble det for mye, både for hodet og kroppen. Immunforsvaret var nedkjørt, og kyssesyken satte ham langt tilbake fysisk. Som 31-åring kom beskjeden at han la opp, og Söderling erkjente at han måtte fjerne seg fra tennisen for å bli skikkelig frisk.

Det tok mange år.

– En gang da jeg var klarere enn normalt, oppdaget jeg i søkerhistorikken at jeg hadde googlet ulike måter å ta livet mitt på, sier Söderling, som understreker at han aldri har villet dø.

– Men alt var bedre enn dette livet, en ferd inn i et endeløst, brennende inferno.

I dag har han avfunnet seg med at livet ikke bare handler om tennis. Støtten fra fru Jenni har også betydd mye.

– Jeg fatter ikke hvordan hun holdt ut med meg. En selvopptatt, syk mann som først satte idretten først, så seg selv.

Etter tenniskarrieren har Söderling blant annet jobbet for spillselskapet Unibet og solgt tennisutstyr. Han anslår at han i årene som aktiv tjente rundt 100 millioner kroner.