Etter EM-skuffelsen: Her er den neste utfordringen som venter håndballgutta

Her er den neste utfordringen som venter håndballgutta

Syltynt OL-håp for syk Magnus Moan: – Toppidrett er brutalt

Her spytter Premier League-stjernen på motspilleren

Sponsor hevder Diskerud har signert for Manchester City

Ann Kristin bygde sitt eget hus for under 100 000 kroner

Stegavik tok grep og avgjorde for Nærbø

Sponsor hevder Diskerud har signert for Manchester City

DIREKTE: Liverpool i trøbbel på hjemmebane - slapp inn to mål på ti minutter før de fikk hjelp av videodømming

Saken oppdateres.

Trekningen av kampene i den kommende VM-kvalifiseringen ble gjort i forbindelse med avslutningen av EM-sluttspillet i Kroatia lørdag.

Norge var seedet i trekningen. Det betød at Bjarte Myrhol og hans lagkamerater ikke kunne trekkes mot Spania eller Sverige, Serbia, Slovenia, Makedonia, Island, Tsjekkia, Kroatia og Hviterussland.

De useedede lagene, der Norges motstander skulle trekkes fra, var Østerrike, Bosnia eller Sveits, Ungarn, Litauen, Montenegro, Nederland, Portugal, Romania og Russland.

Trekningen avslørte at Norges motstander ble Sveits eller Bosnia. Det internasjonale håndballforbundet har åpnet disiplinærsak etter at Bosnia vant 21–15 mot Sveits, etter at sveitserne klaget på bruken av én av de bosniske spillerne.

Avgjort i februar

Nøyaktig hvem Norge møter blir avgjort i februar, ettersom partene i disiplinærsaken har frem til 31. januar å komme med sine uttalelser om saken.

– Det er tøffe motstandere en del av disse, altså. Du har Russland, og så har du Portugal som så vidt ikke kom til EM nå. Videre har du Montenegro som var med i EM, i tillegg til Bosnia og Østerrike. Alle disse er tøffe lag, sa landslagssjef Christian Berge til NTB i forkant av trekningen.

Starter med hjemmekamp

– Du har nok kanskje noen ønskemotstandere her også, men det blir uansett vanskelig. En VM-kvalifisering er kun disse to kampene. Du har ikke noe sikkerhetsnett med en mulighet til å hente deg inn igjen senere. Det er rett på. Alt eller ingenting, fortsatte den tidligere Elverum-treneren.

VM-kvalifiseringen avgjøres over to kamper i juni, hvor Norge starter med hjemmekamp. Sammenlagtvinnerne går til sluttspillet i Danmark og Tyskland i januar neste år.

Norge tok sølv i forrige VM etter å ha røket mot Frankrike i finalen.

(©NTB)