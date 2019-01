De første VM-kampene så han på TVen hjemme. Plutselig var han med i sin første landskamp.

- Synd om vi får et prosjekt ingen vil være litt stolte av

HERNING: Han satt hjemme hos seg selv og så Østerrikes VM-kamper på TV. 23-åringen hadde aldri spilt en eneste seniorlandskamp før. Plutselig fikk han en telefon fra landslagstreneren.

– En av våre spillere var skadet. Han spurte om jeg kunne komme. Jeg ble overrasket.

Mandag 14. januar 2019 befant han seg som spiller på VM-arenaen, i kamp mot Norge.

– Det var en uvanlig debut. Han må ha kjent på noen sommerfugler, kommenterer Gøran Johannessen, som var Norges beste spiller i dette oppgjøret der det ble seier 34–24.

– Jeg har aldri hørt om en lignende debut, sier Håvard Tvedten, NRKs ekspertkommentator og tidligere landslagsspiller.

Overveldende landslagsdebut

Dicker, som bor i Graz og spiller for en klubb der, ble himmelfallen. Han skyndte seg å pakke og kom seg til Herning dagen før Østerrike skulle spille mot Norge.

Han rakk å være med på én trening før han entret gulvet. Det ble 10–15 minutter i 2. omgang. Han rakk å score ett mål.

– Det var helt overveldende. Tenk det at min aller første landskamp skjer i VM. Det er stort, og det var litt av et trøkk.

Unggutten forteller at han har vært på samling med landslaget to-tre ganger uten å få tillit. Nå skjedde det.

Drømmen er å bli proff

Dicker har spilt håndball fra han var syv-åtte år gammel. Han er student, men målet er å bli spiller på heltid, og gjerne komme seg til en tysk klubb.

– Man må ha en plan B hvis ikke plan A går, forteller han i mixedsone, der spillerne møter pressen etter kamp.

Det å få sin første landskamp mot Norge, som han kaller en verdensklassenasjon, kjente han litt ekstra godt.

– Norge har så mange spillere på det høyeste nivået. Det er synd vi ikke klarte å følge opp den gode førsteomgangen.

Dicker forteller at han har spilt junior- og ungdomslandskamper. Nå håper han å få flere muligheter sammen med de store gutta.

– Dette her var som en drøm. Jeg håper at jeg spilte så godt og at treneren tar meg ut i fortsettelsen.

Den «gamle» målvakten

Østerrikes målvakt Nikola Marinovic (42 år) er eldst i hele VM. Han syntes det var fint at Dicker fikk denne sjansen.

– Jeg er en joker og en støtte så lenge noen vil ha meg. Jeg får se om treneren har en plan, sier han.

Målvakten synes Østerrike fikk til en god kamp mot Norge.

– Ja, når man tenker på at vi møtte en av de beste i VM. Men i 2. omgang var vi ikke så «fit» som vi burde, og vi gjorde feil. Dessuten hadde Norge fordel av å ha Espen Christensen i mål og Gøran Johannesen bakfra. Men jeg synes ikke at vi fortjente å tape med ti mål.