Følelsesladet da Djokovic tok sin tredje US Open-tittel

Saken oppdateres.

Djokovic åpnet trygt med 6-3 i første sett. Han ledet andre sett 3-1 da del Potro, som vant turneringen i USA i 2009, kom tilbake og brøt serven hans. Djokovic halte i land andre sett etter 95 minutter og tiebreak.

På stillingen 5-3 i tredje sett hadde Djokovic matchball på del Potros serve. Ballen fløy 22 ganger fram og tilbake før del Potro slo den i nettet.

Etter tre timer og et kvarters kamp kollapset en utmattet, men seirende Djokovic på banen i New York, mens del Potro var knust. Ranket som nummer tre i verden har han kun vært i to Grand Slam-finaler. Han har slitt mye med skader, noe hans gode venn Djokovic vet alt om.

Etter at han gikk glipp av fjorårets sesongslutt på grunn av skader i høyre albue, har Djokovic imidlertid hatt en utrolig opptur i sommer. Han har vunnet både Wimbledon-turneringen i Storbritannia og en Masters-turnering i Cincinnati i USA. Nå kan han føye US open 2018 til lista.

Med denne siste tittelen er Djokovic på nivå med Pete Sampras, begge har 14 Grand Slam-seire loggført, og deler nå tredjeplassen på lista over tennisspillere med flest slike. Øverst troner Roger Federer med 20 titler, foran Rafael Nadal med 17.

Nå har 50 av 55 av de siste, store turneringstitlene blitt vunnet av «de fire store», nemlig Federer, Nadal, Djokovic og Andy Murray.

Dette er 15. gang Djokovic slår Del Potro. Han har slått han fem av fem ganger de har møttes i Grand Slam-turneringer.

