Forhandler om ny avtale med Hergeirsson: – Han kan sitte så lenge han vil

Saken oppdateres.

NANCY, FRANKRIKE: – Han kan sitte så lenge han vil, sier håndballpresident Kåre Geir Lio om landslagstrener Thorir Hergeirsson.

Lio bekrefter at forhandlingene med landslagstreneren allerede startet i høst. Islendingen har kontrakt til 2020, men forbundet ønsker å ha ham ytterligere til 2025.

Dersom en ny avtale går i boks, vil Hergeirsson være tilknyttet landslaget i 24 år, de siste 16 som sjef.

– Det er bare å se på merittlisten som begrunnelse for at han er sterkt ønsket. Han er den mestvinnende lagtreneren internasjonalt, fortsetter presidenten om 54-åringen som har ti medaljer bare fra årene som hovedtrener.

Før det, fra 2001 til 2009, var han i teamet sammen med Marit Breivik, og skaffet Norge 13 medaljer.

Lio trekker frem mange punkter for å fortelle hvorfor Hergeirsson er rett trener også i fremtiden.

– Han leter stadig etter faglig utvikling på alle områder. Han har vært flink til å bygge kompetanse rundt seg, og er ivrig på forbedring. Dessuten er han en flott personlighet.

Bytter ikke ofte

Norsk håndball er tuftet på langsiktighet. I løpet av 35 år har det vært tre trenere på kvinnesiden: Sven-Tore Jacobsen, Breivik og den nåværende. Og selv om det har buttet litt imot i EM, så sitter Hergeirsson meget trygt i stolen.

Larvik-trener Geir Oustorp, som er ekspertkommentator i TV3, mener at det ikke er noen grunn til å snakke om krise og be Hergeirsson gå - selv om alle resultatene i Frankrike ikke har vært helt på topp.

– Det har sine årsaker, fordi det ble så mange skader og andre omstendigheter før EM, sier han og nevner graviditeten til Stine Skogrand. Hun var sentral i forsvaret.

Han forteller at det har vært mer enn normalt på skade- og spilletidfronten enn det har vært tidligere. De to sentrale i forsvaret, Kari Brattset og Veronica Kristiansen, har i høst ikke hatt de samme rollene i klubben Györ som på landslaget. Når Amanda Kurtovic i tillegg ble skadet, og Stine Bredal Oftedal ikke spilte i Møbelringen Cup, har det fått konsekvenser, mener han.

– Det så ut som om Norge i åpningskampen mot Tyskland trodde alt skulle gå av seg selv. Det ble mange bytter og mange som fikk spilletid. Alvoret gikk opp for laget da det var ti minutter igjen. Da var det for sent.

– Når det gjelder Hergeirsson, vil jeg si: «Det må være lov til å ha et dårlig mesterskap».