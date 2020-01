Fra folkefest til glisne tribuner: Norge spiller foran tusenvis av tomme seter

To vogntog sperret E14 rett over svenskegrensa

Saken oppdateres.

Norge-Island (kampen pågår fortsatt og kan følges her)

MALMÖ: De norske kampene i hovedrunden spilles i Malmö, og i Skåne har atmosfæren vært en helt annen enn hva tilfellet var i Midt-Norge. I det helnordiske oppgjøret mot Island tirsdag kveld, var det ikke mer enn halvfullt i arenaen med over 12.000 seter.

Det var så utvilsomt merkbart i hallen, hvor det var unormalt daft og stille til en håndballkamp å være.

Arrangørene sendte som vanlig høy musikk over lydanlegget, men det var på ingen måte det koket vi har sett tidligere i mesterskapet.

Det er nok to hovedårsaker til akkurat det.

For det første røk Danmark ut allerede i gruppespillet. Svært mange av billettene var solgt til håndballglade dansker, som så for seg dramatiske oppgjør med sitt lag på andre siden av Øresundsforbindelsen.

For det andre har også hjemmenasjonen Sverige prestert langt dårligere enn forventet. Allerede søndag ble det klart at de ikke ville ta seg til semifinalen, etter at Norge ble for sterke i den andre hovedrundekampen.

Første kamp i hovedrunden endte med et ydmykende timålstap for svenskene.

PS: Kampen mellom Norge og Island pågår fortsatt og kan følges her