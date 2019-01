Fra spinkel og veslevoksen til lagets gigant: – Jeg har alltid hatt meninger og har aldri lagt skjul på det

Tok sin første pallplass på nesten to år – et råd fra treneren kan ha vært avgjørende

Knallsterk borteseier for THK: - Ikke her vi egentlig skulle vinne

Saken oppdateres.

HERNING: Når Norge spiller VM-finale på søndag, mot Danmark, er det én spiller som har imponert alle som har møtt ham.

Sander Sagosen spiller på et lag der det er én for alle og alle for én. Men det er ikke til å komme fra at Sagosen er noe spesielt. 23-åringen er en verdensstjerne, noen kaller ham også «verdens beste».

Nå skal han føre gjengen mot VMs siste kamp, og det kommer til å gnistre. Sagosen har hele tiden sagt at gull er målet.

Spillere og trenere rundt ham vet hva han betyr. Allerede da han kom til eliteserielaget Haslum som 17-åring, fra Kolstad i Trondheim, sperret spillerne øynene opp. Reisen mot stjernene hadde startet.

Gjorde inntrykk på banen

Trener Tom-Eirik Skarpsno hadde oppdaget ham på en talentsamling. Haslum-treneren var også sjef på juniorlandslaget, der Torbjørn Bergerud og Gøran Johannessen var med.

– Sander var en liten, tynn og sped guttunge. Året var 2011. Han gjorde inntrykk. Jeg husker at han var veldig veslevoksen i spillestilen, og han hadde et godt håndballhode, minnes Skarpsno.

Mangeårig landslagsspiller Erlend Mamelund så kombinasjonen av flere ting: Et enormt balltalent og et utrolig treningstalent.

– Han har dessuten et blikk som enten er opptrent eller medfødt og som veldig få har.

Mamelund minnes en sulten spiller som var veldig strukturert i styrkerommet. Han hadde trent fysisk i flere år allerede.

– Han sa «Jeg skal bli sterk». Han tok ingen snarveier.

Sander Sagosen Født: 14. september 1995 (23 år) i Trondheim Høyde: 195 centimeter Posisjon: Bakspiller Klubb: Paris Saint-Germain Tidligere klubb(er): Charlottenlund, Kolstad, Haslum, Aalborg Antall landskamper og mål: 89/394 mål Debut: På seniorlandslaget, 1.11.2013 mot Kroatia. Har rekord med 13 mål i én kamp, mot Frankrike 3.05.2017. Meritter: Kåret til Verdens beste unge spiller tre år på rad. Kåret til Verdens beste spiller på slutten av 2018. VM-sølv 2017. Seriemester i Norge, Danmark og Frankrike.

På håndballtreningene hadde den ferske eliteseriespilleren ideer og var kreativ.

– Selv om jeg ikke alltid var enig med ham, han var jo fersk, så hørte jeg på ham. Han hadde en styrke som mange unge spillere ikke har, sier Mamelund.

Vil ha med ham i krigen

På Haslum spilte Sebastian Barthold, i dag er han i Aalborg og var nær ved å bli tatt ut til VM.

– Sander hadde en egen mentalitet. Han ville avgjøre det meste selv. Jeg var mektig imponert over hvor fort han tok nivået etter å ha spilt i 1.-divisjon.

– Sander er fantastisk på mange måter. Én man virkelig vil ha med seg i krigen, når det drar seg til i kamper. Han er uredd og kald i hodet.

Aalborg kom på banen

Den sesongen vant Haslum eliteserien med Sagosen, Mamelund og Einar Riegelhuth Koren som nøkkelspillere. På våren var det interesse fra Aalborg. Sagosen vile videre.

– Han forklarte det på et møte hjemme hos seg. I utgangspunktet syntes jeg det var tidlig å reise ut, men etter det møtet var jeg overbevist om at det var riktig for ham. Jeg anbefalte Haslum å selge, sier tidligere trener Skarpsno.

De to satt i Sagosens leilighet på Hosle, dit Mamelund hadde båret en vaskemaskin opp i 2. etasje.

Haslum tjente noen få hundre tusener da den kommende juvelen dro.

Den sesongen debuterte trønderen på landslaget under Robert Hedin. Det skjedde 1. november 2013 i kamp mot Kroatia. VM-lagets Kristian Bjørnsen kom inn på landslaget året før. Han husker følgende:

– Sander gikk inn og dirigerte og styrte som han gjør nå. Vi hadde hørt at det kom en sulten, ung og god spiller, men å samtidig gå inn og ta så stort ansvar direkte, var imponerende.

Har alltid visst hva han ville

Sander Sagosen glemmer heller aldri det første året på høyt nivå i Haslum.

– Å komme til Haslum var stort, for det var et av de beste lagene i eliteserien. Jeg gikk til en trygg ramme. Jeg kjente Tom-Eirik veldig godt, og flere andre spillere som også var på juniorlandslaget.

– De sier at du var en spiller som gikk inn og hadde ideer og meninger fra starten av?

– Det har jeg alltid hatt og jeg har aldri lagt skjul på det. Jeg har alltid vært et håndballhode som liker å si hva jeg mener. Da tør jeg ofte å si det.

Sagosen forteller at Haslum fikk ham til å bli en bedre håndballspiller.

– Jeg hadde dyktige folk rundt meg, og lærte masse av Tom-Eirik og Mamelund. De fikk meg til å bli en bedre håndballspiller det året. Mamelund var en rollemodell.

– Du var mye i styrkerommet?

– Jeg var ganske tynn og spinkel, så jeg måtte opp noen kilo.

Sagosen ler når vi spør om hva som er forskjellen fra da til nå.

– Minst 20 kilo – i alle fall.

Har vokst hele veien

I Aalborg, som ble neste stopp på reisen, lærte unggutten mye om alt utenfor banen.

– Da sto jeg plutselig på bar bakke. Jeg var alene og lærte masse som menneske, først og fremst. Men jeg fikk masse tillit i klubben.

Etter tre år i Danmark ble han hentet til PSG i Frankrike. Der flyttet han inn til samboer Hanna Bredal Oftedal, som er håndballspiller i Issy Paris.

– Jeg hadde trygghet med at Hanna var der. Det var jo hyggelig. Det hjelper, sier han.

Søndag står Sagosen overfor et av sine store mål. Han har VM-sølv allerede. Nå vil han ha gull. Landslagstrener Christian Berge har en plan. I den er Sagosen en av de viktigste brikkene, samtidig som at alle må prestere.

– Sander kan ikke vinne alene, sier Berge, som knapt har kommet seg etter semifinalen mot Tyskland.

45-åringen roser Sagosen for kloke valg, som er tatt med tanke på å bli best. Som alltid å bosette seg nær hallen.

– Hva tenkte du da du hadde med Sagosen på landslaget da du overtok?

– At han skulle bli en av dem som bærer dette landslaget.