Ga bort nyren for å redde faren. Deretter tok hun en VM-plass.

Saken oppdateres.

KUMAMOTO. 24-åringen så Norge ta seg til semifinalen i VM onsdag.

Selv kan ikke håndballspilleren drømme om å komme så langt med sitt landslag, i alle fall ikke på mange år. For Argentina er ikke på det nivået.

Kantspilleren er likevel høyt oppe. Hun deltok i sitt første senior-VM. Mange hadde ikke trodd det.

Hennes historie handler om en far som ble nyresyk. Han trengte en donor. Datteren var den eneste som egnet seg i familien, men han ville ikke at hun skulle ofre seg.

Det endte med at hun gikk bak ryggen hans, ved å melde seg til sykehuset og ordne papirene der. Da han fikk beskjed om at en donor var funnet, visste han ikke at det var datteren.

– Jeg måtte selvsagt redde ham, sier Bolling.

Kunne fortsette landslagskarrieren

Hun har ikke noe imot å fortelle historien til Aftenposten, ikke minst fordi den fikk en lykkelig slutt.

– Pappa har det bra. Han trenger ikke dialyse lenger.

Pappa Elnes, 58 år i januar, er opprinnelig fra Jomfruøyene. Han kom til Argentina som basketballspiller. Der stiftet han familie og fikk en datter som satset håndball. Hun ble tatt ut til junior-VM i Kroatia i 2014.

Drømte om Rio-OL

Alt skjedde i 2016, før OL i Rio. Bolling var i landslagstroppen, en av dem som drømte om å få billett til Brasil. Men det å hjelpe faren ble enda viktigere. For ham sto det om livet.

– Jeg har et arr på 30 centimeter, sier Bolling og viser utenpå genseren hvor det er.

Hun forteller at det tok tre måneder etter operasjonen i april det året før hun kunne begynne å trene igjen. Men fra da til nå har det bare gått fremover.

I september var hun i Stavanger, der Argentina deltok i firenasjonersturneringen før VM. Det var lærerikt.

Argentina vil mye mer

Venstrevingen fikk Japan se at nivået er høyt hos de beste lagene, men Argentina vant to kamper. Kongo og Kina ble slått. 16.-plassen av 24 nasjoner er det beste Argentina noen gang har oppnådd på ti verdensmesterskap. Og selv om det blir tøft, er ikke OL-plass umulig.

For Argentina har fått en ny trener som tidligere hadde herrelandslaget, og som har fått til mye med dem, blant annet OL-billett til Rio.

– Han har forandret innstillingen hos spillerne. Tidligere tenkte de at det var greit hvis de ikke tapte med mer enn 10–15 mål. Nå prøver de å vinne, sier Laura Agena i nettstedet Playmaker.

Hun opplyser at flere av spillerne holder til i Europa, som stjernen Elke Karsten i ungarske Debrecen, og flere andre som er i franske og spanske klubber.

Bolling spiller i Spania, for klubben Balonmano Aula Cultural Valladolid, og har foreløpig 20–25 landskamper. Kantspilleren er usikker på antallet, vet bare at det blir flere.

Hun merker ikke noe til at den ene nyren er borte. Nå vil hun bare trene mer og bli enda bedre.

– Det er fortsatt langt frem.