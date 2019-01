Vålerenga jakter RBK-spiss – to andre klubber også på banen

HERNING: Når Myrhol løper inn på banen fredag kveld, i en gedigen hall, er det en veteran som går i bresjen på landslaget. Han skal fighte og gi alt mot VM-motstander Tunisia, og vet at hans opptreden har mye å si. For de yngre er han som en far i huset.

36-åringen har opplevd det meste, også en tøff periode med testikkelkreft i 2011. Men han klager aldri.

– Jeg prøver alltid å vende alt til det positive, sier han.

Store og riktige ord

Blid, ydmyk, en bauta. Omtalen av sjefen er rosende fra medspillere. De liker ham og ser opp til ham.

– Han er unik. Bjarte er Norges største forbilde i mine øyne. Han fikk jo også prisen som forbilde på idrettsgallaen i fjor. Han går foran, samtidig som han er inkluderende og stiller krav. Det liker jeg, sier Sander Sagosen.

Også 23-åringen er stor på sitt vis, trønderen som ble kåret til verdens beste håndballspiller for kort tid tilbake. Han er ikke i tvil om at Myrhol betyr noe helt spesielt for Norge.

Bjarte Myrhol Født: 29. mai 1982 Kommer fra: Stovner, Oslo. Sivilstand: Kone, to barn. Klubber: Vestli, Sandefjord, Veszprem, HSG Nordhorn, Rhein Neckar-Löwen, Skjern. Landskamper: 226/694 mål. 31 junior- og 13 ungdomslandskamper. Meritter: VM-sølv i 2017. Kåret til verdens beste strekspiller. Flere ganger kåret til beste strekspiller i Tyskland. Årets forbilde i Norge for 2017.

Stjerne i VM

Myrhol, som debuterte for landslaget i 2002, har lang erfaring. Så sent som i siste VM kom han på «All star-laget». Det sier ikke så lite.

Netopp strekspilleren og Sander Sagosen har en helt spesiell kjemi. Sagosen finner Myrhol nærmest i blinde på streken.

– Jeg vet hvor jeg har ham, sier bakspilleren.

– Jeg vet hvor ballen kommer, svarer veteranen.

Sammen er de dynamitt.

Ble skadeplaget og ser det positive

Men opptakten til VM ble ikke helt som Myrhol hadde tenkt seg. Han måtte stå over ni kamper i serien for sitt danske lag Skjern grunnet delvis avrevet leddbånd i kneet. Det satte ham utenfor i ni uker.

Myrhol ser positivt på det:

– Da fikk jeg anledning til å trene mye styrke. Jeg har brukt pausen godt.

Mens mange klager på et tett kampprogram med fire kamper etter hverandre på fem dager i starten, ser Myrhol det annerledes.

10 kamper mot Tunisia Norge har tidligere møtt Tunisia i to kamper. Det har endt med seks seire, tre tap og én uavgjort. Norge-Tunisia: 2009: 33–31 2008: 30–30 2007: 29–30 2004: 34–25 2004: 30–27 2001: 19–28 200: 19–24 1995: 25–23

– Jeg har valgt å vri det den andre veien. Det er en fordel for meg personlig. Jeg er i bedre fysisk form enn motstanderne. Jeg legger alltid på litt ekstra trening før mesterskapene. I år har jeg fått bedre tid enn de andre, på grunn av denne skaden. Vi møter en guffen motstander, men nå handler det bare om å komme i gang.

– Hva legger du i din rolle som kaptein?

– I mine øyne er en kaptein en persom som går foran som et godt eksempel og viser det gjennom handling. Jeg blir en type mellomleder, som står mellom trener Christian Berge, de andre i trenerteamet og spillergruppen.

– Har du alltid vært en ledertype?

– Ja, jeg har nok vært det hele veien. Det faller naturlig for meg.