Saken oppdateres.

Frankrike er en av EM-favorittene, så dette blir en virkelig nøtt for Norge. De tapte overraskende for Portugal, og må ta poeng mot Norge for ikke å risikere å ryke ut allerede nå.

Lagets største stjerne er Nikola Karabatic. I tillegg er 21 år gamle Elohim Prandi (Nimes) på vei opp og frem.

Men samtidig mangler Frankrike allsidige og viktige Kentin Mahé, samt Luka Karabatic.

Her kan du følge kampen: